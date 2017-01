ANIMALES (I): CISNE NEGRO

FINANZAS... DE ANDAR POR CASA

E l domingo de Pascua de Resurrección de 1946, en un pequeño pueblo de la Renania alemana, el pastor luterano Martín Niemöller se dispuso a pronunciar su sermón. Los feligreses abarrotaban la iglesia. Había una enorme expectación por ver cuál sería el mensaje de su pastor abiertamente declarado antinazi. El clérigo abrió los brazos y comenzó a declamar: «Vivimos en el convencimiento de que la vida es una sucesión de hechos normales y lógicos. Aborreciendo y negando los imprevistos. Y hoy más que nunca nuestras vidas dependen de ellos, de los imprevistos».

En economía hay una serie de hechos, sucesos, acontecimientos y situaciones que se les denomina con nombres de animales. Y hoy empezamos la serie con el Cisne Negro. Cuando sucede un evento imprevisto que cambia y modifica todas las previsiones hechas recibe el nombre de Cisne Negro. Es una hipótesis que de forma natural nunca ocurre; algo tan raro, tan inusual como que nazca un Cisne Negro. Podemos poner ejemplos tales como una bajada brusca en la bolsa china; la explosión de una burbuja financiera, inmobiliaria o ambas a la vez; que el Reino Unido vote la salida de Europa (Brexit) o que el peculiar Donald Trump salga elegido presidente de los EEUU. Que un hecho no sea probable no quiere decir que no pueda suceder. Y de hecho lo mismo que nacen Cisnes Negros hay situaciones que no por imposibles dejan de acontecer y si no que se lo pregunten a Hillary Clinton.

Analistas de Saxo Bank han elaborado un listado de Cisnes Negros para el 2017 que, de darse, influirán notablemente en los mercados. Esto es como seguir las predicciones de Nostradamus, pero por si acaso alguno de ustedes quiere ir tomando posiciones yo se las adelanto. Ya saben, las meigas haberlas haylas. Los Cisnes Negros del 2017 pueden ser: 1) El PIB de China sube al 8% y la bolsa de Shanghai duplica su valor superando los 5.000 puntos -ahora está por los 3.100-. 2) La Reserva Federal de EEUU y la nueva política fiscal del presidente suben la rentabilidad de los bonos a 10 años al 3%. 3) El Brexit no llega a ejecutarse y sí el Bremain -permanencia del Reino Unido en la UE-. La Unión Europea hace concesiones a Gran Bretaña en materia de inmigración y el Parlamento del Reino Unido rechaza el Brexit. 4) El cobre cae a mínimos. EEUU no puede llevar a cabo todas las infraestructuras prometidas por Trump y por si fuera poco China también se ralentiza lo que provoca una disminución del consumo de este metal. 5) El Bitcoin triplica su valor. Rusia y China aceptan la moneda virtual Bitcoin como una alternativa al dólar. 6) Caen las empresas del sistema sanitario de EEUU. 7) Sube el peso mejicano y cae el dólar canadiense. 8) Suben los bancos italianos. 9) La Unión Europea emite bonos propios. ¡Ver para creer!

Martín Niemöller continuó su sermón: «Nuestro error es respetar lo previsible y despreciar lo improbable, porque en lo inesperado es donde radica el peligro». Para finalizar con su frase más célebre: «Ellos vinieron a por los comunistas y no me opuse porque yo no era comunista. Luego vinieron a por los socialistas y no me opuse porque yo no era socialista. Vinieron a por los judíos y no me opuse porque yo no era judío. Entonces vinieron por mí y ya no había nadie para oponerse». Esta frase ocupa un lugar destacado en el Museo del Holocausto de Jerusalén para recordar a todas las jóvenes generaciones el Cisne Negro de la sinrazón.