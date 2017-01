La Puerta de Alcalá, portal de Belén

Qué hermosa siempre la madrileña Puerta de Alcalá, pero nunca tan radiante como estos días, con estrenos navideños jamás lucidos. La crisis, la peor, la de convivir, sólo ha querido prestarle trapillos, pretendiendo el pego con garabatos de luces caducas e impostadas que nublan y adulteran la divina Luz. Adrede, y teniéndolos, le han negado los trajes más finos y elegantes para la ocasión: trajes de postal, de esperanza, de encuentro, de paz, de maternidad, de recién nacido, de Navidad.

Y sin embargo, gracias al abrigo ofrecido por cientos de madrileños de buena voluntad, nunca se la ha visto mejor engalanada. Hasta la reina de Saba, ataviada para el encuentro con el rey, la envidiaría. Tal es así que uno se reprime para no interferir, entre villancico y villancico, y cantarle aquello de guapa, guapa y guapa. Porque guapa y radiante aparece la emblemática Puerta, transfigurada de improviso en emotivo portal-cuna del Niño Rey.

El espontáneo 'milagro' ha sido mérito, otra vez, de las gentes sencillas. Rebelándose contra los malos tratos y compadeciéndose de quienes siguen oyendo en las posadas que no hay sitio para ellos, les han encontrado techo donde otros se lo han negado. Y aquí, en la Puerta de Alcalá, bajo las bóvedas de sus arcos neoclásicos, se resguardan y duermen venerados nacimientos caseros traídos por el fervor popular. Nacimientos felices por el hogar recuperado y por tanto amor. Y felices por tanto amor, quienes les han abierto la puerta y no cesan de cruzarla para adorarles. Junto a ellos no se apaga el calor de unas llamas traídas desde Belén. Tampoco faltan mensajes angelicales, postales navideñas, representaciones del pueblo llano y de la vida misma.

Al entrañable portal, como arropamiento y con felicitación navideña, ha querido acudir también el monasterio de San Millán, cuna de nuestro idioma, nacimiento de nuestra lengua. Feliz coincidencia: dos cunas, dos nacimientos. Nacimiento de la palabra hecha Niño y nacimiento de la palabra soñando entendimientos. Siempre posibles cuando reina el respeto a las personas y a las tradiciones; cuando se descartan las imposiciones ideológicas y de cualquier otra índole.

Y como no a todos tiene por qué gustarles los villancicos, entonemos juntos: «Busco una puerta, una salida donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa; levanto la vista y me encuentro con ella ah! y ahí está, y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo la Puerta de Alcalá».