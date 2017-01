Futuro para PSOE y Podemos

Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir», dijo el rey Juan Carlos, una vez recuperado de la caída en aquella desafortunada cacería de elefantes en Botsuana. «Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir», ha comentado Pablo Iglesias después de las refriegas exhibidas entre dirigentes de Podemos en las redes sociales.

Poco después, el ahora Rey emérito se vio obligado a cerrar el capítulo de su reinado, lo más codiciado de su vida, y dimitió (abdicó) muy a su pesar. Pero Iglesias sigue en la carrera, aunque muchos de los que confiaron en él empiezan a estar hartos. Él no se irá. Aplicará todas las técnicas para el mantenimiento del liderazgo, que aprendió en la Facultad de Ciencias Políticas.

La Asamblea de Ciudadanos en febrero (Vistalegre II) puede acabar en abrazos y hasta repetir el número de los besos en la boca. Pero si no hay un pacto previo sobre el modelo de partido, la estrategia básica y la integración de los máximos responsables, el cisma estará garantizado.

Decir una tontería tras otra sobre la «fraternal» esgrima política que practica Podemos en sus debates internos es ridículo y, más aún, después de haber puesto en la picota las miserias de los demás.

¿Cómo creer que Iglesias y su entorno no dirán más tonterías, después de anunciar que iban a asaltar el cielo, que no eran ni de derechas ni de izquierdas mientras coqueteaban con las virtudes socialdemócratas de Oloff Palme y presumían de que sus Círculos (¿se acuerdan?) equilibraban cualquier tentación personalista?

La fractura en Podemos, no es solo por el poder y no se cicatriza con actos de contrición. Exige un gran esfuerzo de integración. Pero si el que fue un refrescante intento de revitalizar la vida política, se acaba partiendo en dos, al margen de la confluencias y sus tensiones centrífugas, no habrá que llevarse las manos a la cabeza.

El mapa político que ahora se está dibujando a consecuencia de la abstención socialista en la investidura de Rajoy, tendrá el recorrido que decida el Congreso de ese partido antes del verano. Pero una vez cerrado con el PP un buen número de acuerdos que borren las estridencias más leoninas que gestó aquella mayoría absoluta, el PSOE tendrá que volverá a dar la batalla en su espacio natural, la izquierda moderada. Y ahí, podría alcanzar acuerdos con las cabezas preclaras de Podemos que hayan decidido poner los pies en polvorosa. Como Íñigo Errejón.

El castigado Pedro Sanchez erró al apostar por un acercamiento genérico del PSOE hacia Podemos. Lo comentó en la entrevista de Jordi Evole, en La Sexta. Como todavía sangraba por la herida de los navajazos recibidos, olvidó que fue Podemos con sus exigencias fue quien boicoteó la formación de un Gobierno alternativo al PP.