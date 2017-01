Puigdemont y sus cuentas

El presidente de la Generalitat, un político de poco fuste que fue designado para el cargo por Artur Mas tras el veto de la CUP, ha declarado a una emisora francesa que «para declarar la independencia [de Cataluña], el sí en el referéndum debe ganar con el 50% más uno de los votos». Sobre la participación necesaria, Puigdemont ha manifestado que este asunto no es esencial ya que algunos partidos llamarán al boicot «y no quiero entrar en su juego». La opción independentista es en Cataluña, como en cualquier otro escenario democrático, legítima, siempre que se someta al imperio de la ley. Sin embargo, en los regímenes maduros, la ruptura dramática del statu quo territorial tiene una solemnidad innegable, que obliga a proceder mediante procedimientos tasados y rigurosos. La reforma de la Constitución hasta en sus aspectos más banales requiere mayorías cualificadas, y en muchos sistemas democráticos los referéndums no son válidos si no alcanzan una participación determinada. Sería, pues, absurdo pretender que el desgajamiento de Cataluña fuese la consecuencia de una votación precipitada e informal de apenas unos cuantos electores. Así las cosas, es claro que la propuesta de Puigdemont es de una frivolidad descalificante, que debería obligar a los catalanes a ponderar en qué manos están depositando su futuro.