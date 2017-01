El nuevo PP

La reunión que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, mantuvo con la dirección de su grupo parlamentario fue mucho más que un encuentro para salir al paso de las necesidades que un ejecutivo en minoría encuentra en una Cámara tan fragmentada. Fuese o no esa la intención de la convocatoria, es evidente que en vísperas del próximo congreso del PP toda reflexión interna sobre la acción política a desarrollar en la legislatura remite a la búsqueda de la identidad del centro-derecha español en un tiempo cambiante. La obligada revisión legislativa del período en que el PP de Rajoy gozó de mayoría absoluta no solo alude a una mayor o menor flexibilidad táctica a la hora de acordar con otros grupos parlamentarios la 'reforma de las reformas emprendidas'. Dibuja al mismo tiempo el arco ideológico y político máximo en que podría pendular la opción liberal-conservadora que representan los populares. La trayectoria de estos últimos cinco años -cuatro con mayoría absoluta más uno de interinidad- no permite identificar con absoluta nitidez cuál es el programa propiamente dicho del PP. Mariano Rajoy tampoco desveló ayer su visión al respecto. Sin duda porque forma parte de la naturaleza del centro-derecha en toda Europa la capacidad que ha de mostrar para adecuarse a la coyuntura política; necesidad de la que el presidente del PP es el mayor virtuoso. Pero los populares, tanto sus cargos públicos como sus afiliados, requieren que el partido y su 'argumentario' se centre respecto a sí mismo. Es más que probable que así lo esperen también sus votantes más fieles. Atenerse a las nuevas reglas del acuerdo exigido por gobernar en minoría no exime a los populares de pensar en serio sobre si la Lomce, en su contenido y formas, resolvía los problemas de nuestro sistema de enseñanza; sobre si la última reforma laboral es o no un dechado de aciertos para la creación de empleos estables y de una mínima calidad; o sobre si la continua apelación a la Ley puede continuar siendo un signo de identidad partidaria cuando la norma varía inexorablemente. Gobernar en minoría ofrece al PP de Rajoy la oportunidad de un debate medianamente abierto en el proceso congresual que se cerrará en febrero. Una oportunidad que los populares no deberían desperdiciar por ganar enteros atrincherándose en la gestión cortoplacista de un momento que irá para largo.