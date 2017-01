TORTURA EN NOCHEBUENA

No se me ocurre tortura mayor que encerrar a una persona en una habitación y obligarle a ver todos los especiales televisivos de la Nochebuena española. No las tengo todas conmigo de que quien se enfrente a semejante hazaña no termine con alguna tara mental. Qué menos. Es la consecuencia, por ejemplo, de tener que soportar las bromas de Paz Padilla, icono navideño de Telecinco, que casi disloca a Bisbal en la gala que José Luis Moreno dirigió y en la que no faltaron los mismos cantantes, humoristas y teatrillos de siempre.

En TVE también estaban los de siempre, los presentadores del ente público, pero no haciendo lo de siempre. Esa noche no les tocó moderar debates, ni entrevistar, ni ofrecer la información meteorológica, sino cantar temas tan modernos -es un decir- como 'Los chicos con las chicas'. Entre otros mostraron su destreza musical Sergio Martín y Anne Igartiburu, demasiado para cualquier cuerpo por bien preparado físicamente que esté.

Antena 3 y La Sexta apostaron por los refritos de sus programas de más éxito. Como si no los tuviésemos ya suficientemente vistos. La primera se decantó, cómo no, por 'Tu cara me suena'. No puede estar más manoseado el show de imitadores, que le está sirviendo a la cadena de San Sebastián de los Reyes para levantar su audiencia de diciembre. Así que tiró de él y de sus actuaciones más célebres. Por llamarlas de algún modo. En La Sexta optaron por 'El Club de la Comedia'. Podría haber sido peor y habernos plantado a Ferreras dirigiendo un especial de cualquier tema con turronómetro, polvoronómetro y champanómetro incluidos.

En Cuatro también quisieron recurrir a sus productos más exitosos. El problema es que no le funciona casi nada, así que sólo pudo optar por programar 'First Dates'. La otra posibilidad era convocar a Iker Jiménez, pero a este se lo reservaron para el día de Navidad. Sobera y compañía fueron a lo suyo, a dar de cenar a solteros con ganas de lío. ¿Queda alguien que todavía no haya pasado por el famoso restaurante? Por lo visto, sí. Ante este panorama desolador la idea de cenar en familia parecía un auténtico planazo.