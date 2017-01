PP sin primarias

El Congreso del PP que se celebrará en febrero, tras cinco años sin que se haya reunido el máximo órgano del partido, no incluirá las primarias, ni abiertas ni cerradas, para la elección de los altos cargos internos y de los candidatos a las instituciones. A pesar de las presiones de Ciudadanos, el PP mantiene con toda legitimidad que tan democrática es la apelación directa a las bases como la utilización de compromisarios, para que sean ellos los que tomen decisiones en nombre de los afiliados y/o electores. Pese a ello, y ante las demandas aperturistas de las comunidades de Valencia y Madrid -la presidenta madrileña es acérrima partidaria de las primarias-, el Congreso introducirá la fórmula de 'doble vuelta', que asegurará que las bases participan, por activa y por pasiva, en la designación de los compromisarios. En la actualidad, el procedimiento es vidrioso y de hecho la inmensa mayoría de los representantes que acuden al congreso son cargos institucionales. La crisis del bipartidismo, que en realidad es de las grandes organizaciones políticas, se ha debido tanto a la voluminosa corrupción registrada como a la falta de democracia interna de los partidos, así como a las dificultades de circulación de las élites. El anquilosamiento de las formaciones, su impermeabilidad e inaccesibilidad, la opacidad sistémica y ciertas prácticas oligárquicas en los órganos de representación política y social -como en el caso de las Cajas de Ahorros- han sido los factores causantes del descrédito de la vieja política y del propio sistema. Por ello, la terapia adecuada debería pasar por la máxima apertura de los partidos, por la adopción de la mayor transparencia y por nuevos procedimientos de movilidad vertical que aseguren la igualdad de oportunidades. Elementos que se deberían incluir en una nueva Ley de Partidos, que estableciera normas y controles comunes y acrecentara la confianza en tales instituciones. Todo ello no significa que las primarias, que no han sido precisamente exitosas en otras formaciones políticas, sean el único camino. Pero sí habría de quedar sentado que no hacer primarias no puede ser pretexto para que la democracia interna no aflore con claridad.