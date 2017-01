Convendrán ustedes conmigo en que si miramos aunque sea de refilón los sucedidos del año que se nos va no es como para echar las campanas al vuelo. De los mundiales, mejor non meneallo, para que no se nos avinagren los rescoldos digestivos de la penúltima cena, y de los de aquí, pues qué les voy a contar que ustedes no sepan, con lo caros que nos han salido. Hombre, mujer, siempre nos quedarán un par de consuelos o tres, no sé, como el de ver las alborozadas caras del achicharrado gentío ante la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha obligado a buena parte de nuestro apreciadísimo y ejemplar sector bancario a devolver íntegramente y con justa retroactividad lo cobrado «abusivamente» (vaya eufemismo por estafa sangrante) en las llamadas cláusulas suelo, nada menos que entre 4.200 y 5.000 millones. O el de la escachifollada ciudadanía que se ha repartido los premios de la lotería, respirillos para salir del paso hipotecado o para engañar, ya con alegres revoleras, al 2017, ese morlaco cornalón y bufador que se nos viene encima. Y es que a cualquiera que haya visto los últimos retratos del inefable Aznar le entra el tenguerengue. ¿Qué hará el hombre después de haberse independizado con su FAES del PP y renunciado a su presidencia de honor? Lo menos malo sería que su desvinculación se debiera a posibilitar pingües donaciones empresariales y otras financiaciones privadas a su think-tank, ahora recortadas por la ley de financiación de partidos y el hecho de que, ataditos al PP, estaría mal visto recibir el money de aquellas empresas contratadas por el Estado. Mas, ¿seguirá siendo un afiliado de base conformándose con insuflar doctrina del Tea Party desde su privilegiado ambón o nos regalará con lo peor dándole por esquinarse, ya plenamente trumpificado, fundando otro partido de salvadores de la patria a la ultraderecha de su ex? ¿Y qué puede pasar con el PP, con sus votantes más aguirristas, sus afiliados más aguerridamente derechistas y sus chaqueteros más oportunistas? ¡Pero qué cosas tiene usted, Romanillos, eso es política ficción!, me podrán decir ustedes. Pues sí, da para una novela de suspense, pero cosas peores estamos viendo y a la chita callando. Porque para ficción, lo que se dice ficción, ahí tienen ustedes al PSOE. ¿Acaso ven ustedes improbable que Susana Díaz, y ya la llaman lideresa, salga elegida secretaria generala de los socialdemocratistas y la postulen, por ello, para presidenta de la nación española y olé? ¿Qué podrá salir de esa movidita, tan cariñosamente avalada en Jaén por el gafe Zapatero? ¿No pueden imaginarse a doña Susana en un futuro no muy remoto haciendo gala de su florida dialéctica marinera en un cara a cara televisivo con la adusta oratoria del Líder Supremo de una renacida Acción Española S. A., don José María Aznar? ¿Que no tendrán share, creen ustedes? Será mundial. Ni el Trumpi con doña Hilaria. Bueno, concedo que mi argumento no es realista porque la doña no se va a comer un rosco de Despeñaperros p'arriba y el PSOE pierde puntos y afiliados hasta con la Lotería Nacional. Pero, ¿qué es realismo en política? ¿El Trumpi, la Cospe de ministra de la Guerra, la estrenada ministra de Sanidad anunciando becas cervantinas y volviéndola a liar parda con el aborto, o el guirigay catalán, ese surrealismo mágico? Menos mal que después de Rajoy siempre nos quedarán Rajoy, los maceros Rafael Hernando y Antonio Hernando, el vinagre del ciudadano Girauta, las controversias podemitas y Gorgorito disfrazado de Albert Rivera. ¿Ficciones? Sí, ya me lo dirán ustedes el año que viene por estas fechas si es que al Trumpi no le da por entrar en el mundo como un mamut nuclear en una fábrica de porcelana. Pero mientras tanto, nos queda hasta Reyes. Así que ¡feliz, feliz año nuevo! Y a esperar.