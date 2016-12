Traidores, mártires e inconfesos

Hace un par de semanas, y aunque corto y perezoso por la ranciedad del asunto, hallábame tal viernes como hoy tecleando desde esta ventana sobre el discurso que largó Fernando Trueba con motivo de su Premio Nacional de Cinematografía, reflexionando sobre los palos y boicoteos que, por disidente, le estaban dando desde las alturas morales de casi todos los vetustos nacionalismos patrioteros que siguen desgraciando nuestra patria de ellos. Y tenemos para dar y tomar: el españolista aguirrista, el neoliberal rajoyano, el franquista de la FAES, el socialdemócrata socialista sevillano, el neojacobino catalán y sus miserables guillotinas, el folklórico del PNV y el de Ciudadanos, tan guay; el del Aznar tan cabreadamente de él, los de Podemos tan convenientemente suyos y el que cada cual lleva dentro con o sin saberlo. Pero cavilando irónico en su dolorida verdad que también es parte de la mía, me atacó una larga y prudente pausa y lo dejé. Sí, mejor -me dije-, te estás poniendo noventayochista y melancólico, el Ojo de Buey de Bernardo afinará el asunto mucho más atinada y sensatamente que tú (así fue), tu reino ya no es de este mundo y para qué hablar de cómo se ponen las derechistas banderías nacionales con las subvenciones a cómicos y peliculeros en un país donde se subvencionan con miles de millones a bancos apátridas y timadores, terremotos florentinos, autopistas aznaristas arruinadas, juntas de obispos y demás obras pías, sueldos polítiticos del copón y siga usted porque se me cansa la mano. Nada, a otra cosa mariposa que no estoy para gastralgias. Total para qué, si tú te sientes transilvano goyesco o austrohúngaro logroñés antes que español. Pero mire usted por dónde don Martín Torres Gavíria, ilustre riojano y asesor financiero habitual de este diario, muy fina y cinematográficamente volvió a sacar el tema dando por hecho que las afrancesadas declaraciones de Trueba («España se perdió en la Guerra de la Independencia») «ofendían la memoria de miles de españoles que dieron su vida ante los franceses», allá cuando Maricastaños, justificando por ello el boicot a su película La Reina de España y terminando por calificar al cineasta, con pretendida aunque no demasiada sutileza, de traidor. Me sentí en el mismo lote, en el mismo iscariote: ¿traidores? Estoy seguro de que tanto Trueba como yo seguimos pagando agnósticamente nuestros impuestos al Estado Español, y a su Iglesia oficial de rebote. Al parecer, don Martín está muy orgulloso, y está en su derecho, de los héroes que pueblan la bélica historia española (entrevista Correo Español 22/10/14). Supongo se refiere a los miles de ellos, carne de cañón o perros de la guerra, que murieron mártires defendiendo el trapo de las posesiones e intereses financieros de los de siempre en Rocroi, El Callao, Baler, Annual, El Ebro o Sidi-Ifni, por no anegarme en otras muchas lágrimas de cocodrilo. ¿Traidores, dice? Me hago eco de las palabras del ilustre y honrado periodista García Serrano (tan traicionado y censurado por Franco y sus lameculos como lo fueron sus patrióticos camaradas Ridruejo, Hedilla o Luys Santamarina, de los que hablaré en otra ocasión), cuando desoladamente escribía que las banderas por las que lucharon cara al sol «estaban llenas de mierda y estadística», y se dejó la sangre por no tirar a dar, esa elegancia. Ay, me veo en blanco y negro jurando la rojigualda con 18 emocionados abriles y no me sale de los cojones del alma desdecirme de aquella engañada turbación. Pero ya soy viejo, ya me sé todos los cuentos, ya me los contaron, y ya no me siento hijo de esta España gastronómica y futbolera, corrupta y trapacera, de políticos nefastos y evasores fiscales vendepatrias. España ya no me existe, no me contiene, si es que alguna vez existió esa ilusión. La vivo porque sus héroes de hoy, de siempre, sí son míos: las Kelly's, las viudas y jubilados que sostienen familias con sus exiguas pensiones, los currelas explotados hasta la náusea, las inmigrantes y los emigrantes españoles, los globalizados en la pobreza, la desesperanza y la exclusión, la ciudadanía que a pesar de todo curra con profesionalidad y tesón, los olvidados «dependientes», los jodidos peliculeros y los cómicos rompepelotas que al menos nos hacen la vida más divertida, aguzada y llevadera. Esto es China por aquí, el FMI por allá y Bruselas por acullá. Esto es el país de las maravillas donde los mismos que jalean como héroes a los británicos que ya no se sienten tales por el aquel del Brexit, enzurizan prójimos desde la matraca del patriotismo celtibérico, ese mezquino y decimonónico refugio. Un abrazo de este apátrida inconfeso, señor Trueba. Iré a ver su película, faltaría plus. Seguro que me lo paso en grande. Y libre. Gracias por su cine, felices Pascuas.