Sindicalismo negociador

Las movilizaciones sindicales celebradas durante la última semana, y que culminaron con la manifestación de ayer en Madrid, tras el lema 'Las personas y sus derechos, lo primero', han tenido como objetivo sensibilizar a la opinión pública, advertir a los empresarios y exigir al Gobierno un marco más amplio para el diálogo social. La insistencia del presidente en que ni el cumplimiento de los compromisos de déficit ante Bruselas ni las reformas en marcha desde la última legislatura -empezando por la normativa laboral vigente- pueden ser puestas en cuestión en la mesa que componen el Ejecutivo, las patronales CEOE y Cepyme y las centrales CCOO y UGT requeriría ser matizada por parte de Rajoy y sus ministros. No en balde el propio Gobierno ha ido modulando ante la CE los términos de la consolidación fiscal, y sería absurdo sacralizar punto por punto las reformas emprendidas cuando cabe examinar de manera más crítica su eficacia y su verdadera relación con el crecimiento que experimenta la economía y la evolución cualitativa del mercado de trabajo en nuestro país. Ello siempre al margen de esta última semana de movilización sindical. De hecho es posible que CCOO y UGT hayan consumido su capacidad de protesta y movilización en un momento en que la indignación ciudadana se encuentra en reflujo y cuando las propias centrales no tienen perfilada una alternativa viable de cara a la negociación con sus interlocutores, e incluso parecen verse superadas en su papel vindicativo por la actividad partidaria en un Parlamento segmentado. Baste señalar que el PSOE de la gestora ha pactado con el Gobierno del PP un 8% de incremento en el Salario Mínimo Interprofesional sin encomendarse a UGT y a CCOO para concluir que el sindicalismo está situado en muy segunda fila del protagonismo social, sin que la apreciable participación en las movilizaciones convocadas le permita adelantar posiciones en el foro público, a no ser que formule propuestas de modificación legislativa y fiscal junto a reclamaciones de gasto en los presupuestos que se conviertan en objetivos a compartir por muchos precisamente porque respondan al interés común también en cuanto a su viabilidad. CCOO y UGT saben perfectamente que no podrán lograr que sus consignas, escritas en grandes trazos, cuajen de verdad si el sindicalismo no se trabaja la letra pequeña del diálogo social.