Acababa de soltar la pasta del Impuesto de Circulación anual, más de cien euros, en mi pueblo donde no hay ni policía municipal y con lo que me quedaba había pasado por la gasolinera para meter un poco de combustible en el depósito. Estaba ya bastante rebotado porque el cartero había depositado por la mañana en el buzón una multa de noventa euros procedente de una incursión en la llamada zona de acceso restringido del centro de Madrid. Es decir, unas calles donde solo pueden circular autos con permiso de residentes. Mientras pensaba en cómo se puede cruzar la capital de España y llegar al cine Callao con la Gran Vía cerrada al tráfico, me reiteré en que la afección más extendida en la administración no es el nepotismo, ni la corrupción, ni el enchufismo, ni la burocracia, sino la auto-fobia. Este mal endémico no figura en el diccionario, pero está haciendo estragos en el parque móvil, que, como Hacienda, somos todos. Lo último en la cadena de atropellos al automovilista sería para morirse de risa si no fuera tan sangrante. Nos pasamos años evitando entrar en las autopistas radiales para ahorrarnos unos euros y va el Gobierno y las nacionaliza para que paguemos por las buenas o por las malas todos los peajes que no quisimos abonar durante décadas. Que sube la contaminación en la urbe, toda la culpa es de los tubos de escape y hay que limitar la circulación. Que llegan gestores nuevos al ayuntamiento, lo primero es subir el Impuesto de Circulación y colocar unas cámaras estratégicas para recaudar en multas. Ah, y por supuesto, peatonalizar las vías más estratégicas convirtiendo la almendra urbana en un laberinto diabólico.

Sólo se puede salir de él introduciendo el auto en un parking subterráneo, donde te espera un asaltante que, además, no admite tarjetas, solo metálico y en billetes pequeños. El coche se ha convertido en una trampa, una prisión al aire libre, un roto en el bolsillo, un factor de estrés, un objeto sospechoso y molesto del que abusa toda la administración; y ya no compensa porque el precio de la libertad de movimientos se ha puesto por las nubes. Uno recuerda su primer coche como recuerda su primer amor. Después de años de ahorro, de viajar en sueños, de imaginar el milagro de la individualidad en medio de las masas, llegaba el portento de cuatro ruedas. El mayor invento del hombre para satisfacer el ansia de todos los ciudadanos de viajar hasta la línea del horizonte. No sabíamos entonces con las llaves relucientes del primer auto en la mano que habíamos caído en la trampa para toda la vida. Te cortan las calles, te piden matrículas impares para circular, no te dejan entrar en tu propio garaje. ¿Y te devuelven algo del impuesto de circulación? ¿A alguien se le ocurre pedir a los ciudadanos que cierren un día la calefacción porque contamina que se mata? No, porque siempre hay un primo a mano que paga sin rechistar, culpable o no acepta la sentencia, obedece como un esclavo y nunca protesta. Somos unos pardillos.