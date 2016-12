El presidente Trump y nosotros

Es muy posible que este sea un artículo que usted nunca habría querido leer. Ciertamente es que es un artículo que yo nunca querría haber escrito. Sin embargo, tanto usted como yo deberíamos acostumbrarnos a un mundo en el que, durante los próximos cuatro años, el presidente de los Estados Unidos se llamará Donald Trump. A pesar del hecho de que una mayoría clara de los estadounidenses haya votado por Hilary Clinton, el sistema electoral de los EEUU ha concedido las claves de la Casa Blanca a Trump. Como consecuencia, habrá cambios profundos dentro de los EEUU y también fuera, en su política exterior, con implicaciones importantes para nosotros, aquí en Europa. En este momento es difícil precisar más. Los discursos de Trump durante la campaña estuvieron acompañados frecuentemente de reflexiones contradictorias y hasta ahora su interés en asuntos de política internacional se ha limitado a algunos negocios de construcción en Praga y su campo de golf en Escocia. Sin embargo, Trump ha señalado ya que quiere reformar dos pilares muy importantes de la política exterior de los EEUU: el comercio y la defensa.

El desarrollo del comercio libre global ha sido un objetivo imprescindible de la política exterior de los EEUU desde 1945. Durante más que medio siglo todos los presidentes -republicanos o demócratas, indistintamente- han firmado acuerdos internacionales para promover el libre comercio. La bajada de cuotas o aranceles y la eliminación de restricciones para promover el comercio libre ha sido una meta compartida por todos. Todos menos Trump. El nuevo presidente se ha comprometido a adoptar una política para «anteponer los intereses de los EEUU» y proteger a los fabricantes estadounidenses. Una y otra vez el presidente electo ha hecho referencia a las importaciones procedentes de China -de paneles solares a acero- que se venden a precios tan baratos que los fabricantes de los EEUU no pueden competir. Está claro que Trump pretende frenar el libre comercio con las economías del Asia sureste, pero todavía no se sabe hasta qué punto el presidente quiere aplicar esta política de proteccionismo a otros países. Durante la campaña, Trump dijo que su presidencia sería como «brexit plus, plus, plus» en referencia a la retirada del Reino Unido de Europa.

¿Pretende Trump limitar también el comercio con Europa? Si el nuevo presidente desata una 'guerra de comercio' hay algunas razones para tener miedo. Los EEUU tienen un déficit de comercio con Europa -en otras palabras, como los chinos, los europeos venden más bienes y servicios a los EEUU que los estadounidenses venden en Europa-. Por ejemplo, la Comisión Europea (CE) calcula que el valor total del comercio entre los EEUU y la UE ya está por encima de unos 620.000 millones de euros al año y que unos 5 millones de puestos de trabajo en Europa dependen directamente del comercio entre la UE y los EEUU (comparado con tres millones vinculados a las exportaciones a China o dos millones de puestos vinculados con las exportaciones a Rusia). En el caso de España, las cifras son aún más importantes: el informe de la CE calcula que un 20% de todo el empleo en España vinculado a las exportaciones depende de la relación comercial con Estados Unidos. Si Trump decide ralentizar la relación transatlántica o estorbar las importaciones a los EEUU, las consecuencias podrían ser muy negativas para nosotros aquí en Europa.

El segundo enlace entre los EEUU y Europa es incluso más importante que el comercio: se trata de seguridad y defensa. Desde la Segunda Guerra Mundial la política de defensa en el hemisferio norte ha sido dominada por la OTAN. A lo largo de la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, la OTAN ha sido un baluarte de la estrategia para proteger el continente. Hasta ahora la participación de los EEUU ha sido la clave principal e incuestionable en Washington. Pero ya no. Trump ha dicho que, como mínimo, los socios europeos tienen que contribuir con más recursos a las fuerzas de la OTAN y por momentos parece decir que los EEUU podrían retirarse completamente de la organización. Cualquiera de los dos escenarios requerirán nuevas estrategias en muchas capitales europeas. Según las reglas de la OTAN, todos los socios deben aportar el 2% del PIB al gasto militar. Casi ninguno de los países europeos lo hacen. Si el presidente Trump insiste en que los europeos contribuyan más a su propia defensa, será un jarro de agua fría para muchos líderes -como Mariano Rajoy- justo en un momento en que están tratando de reducir el gasto público. Si el escenario político para el 2017 no fuera suficiente enrevesado ya, la llegada del presidente Trump lo va a complicar aún más.