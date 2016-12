Podemos envejecido

Las desavenencias públicas entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón sobre los procedimientos de decisión de que se dote el segundo congreso de Podemos, previsto para los días 11 y 12 de febrero en Vistalegre, han aflorado todas las contradicciones de una formación nueva y esperanzadora que en tantas ocasiones revela lo más viejo y denostable de la política partidaria. Son las contradicciones entre la democracia interna basada en los inscritos y el control organizativo sobre lo que estos pueden hacer y decir, entre un liderazgo personal sin alternativas y la centrifugación de la disidencia, entre la gestación de un 'a modo de contrapoder' y la obligación que quienes representan a tantos ciudadanos tienen de contribuir en lo inmediato a la mejora de sus condiciones de vida. El egocentrismo que despliegan Iglesias y Errejón en el ejercicio de la nueva política es equiparable por elevación a la supremacía de los nombres propios en la vieja política. La pugna se vuelve radicalmente desigual de cara a Vistalegre 2 desde el momento en que todos los críticos a Iglesias renuncian a promover una candidatura que le dispute la secretaría general. Es a partir de ahí que quien llegó a bromear con ser el 'macho alfa' de la formación se permitió ayer dictar las normas de lo que venga en los mismos términos en los que al parecer se dirigió Monedero al juez Yllanes, diputado de Podemos. En febrero se acabará la fiesta. No habrá bloques, ni corrientes ni partidos dentro del 'intelectual colectivo' llamado Podemos. Todas las ideas cabrán en un debate permanente, pero siempre que no cristalicen en posturas alternativas a las que el 'intelectual colectivo' establezca como síntesis de unidad. Es imposible aspirar a un sistema democrático más transparente y participativo si todos y cada uno de los partidos capaces de obtener representación parlamentaria no se democratizan internamente. Esta democratización aparece como una rémora para la competencia electoral, porque deja a la luz las debilidades y las carencias de aquella sigla que se vea orillada por su falta de solvencia unitaria. Podría decirse que Podemos ha envejecido en muy poco tiempo si sus principales promotores no se hubiesen inspirado de antemano en esquemas ideológicos de hace décadas, y muchas. Pero lo más sangrante del caso es que Iglesias y Errejón no se cortan ya en olvidarse de las causas que decían representar para defender cada cual lo suyo.