Feliz algoritmo

El mundo se ha regido hasta hace bien poco tiempo por una regla de tres, más o menos simple. Pero las cosas se han complicado y ahora mismo el algoritmo baraja nuestros destinos. Nosotros, desde casa, no lo vemos (sólo nos llegan indicios en algunas facturas), pero nos han dado de alta en un laberinto de buscadores, nodos, enlaces, webs, implementaciones, navegaciones móviles e internet cifrado. De resultas, el algoritmo, como un sombrerero loco, se encuentra actualmente al mando del tráfico en el núcleo de este laberinto, que debe ser como una rotonda pero a lo bestia. Yo, claro, tenía un recuerdo escolar del algoritmo. Pues como una cosa inocente, no sé, tipo los logaritmos, por ejemplo. Los dos acaban en 'ritmo', pero me temo que son ritmillos muy diferentes. O como las integrales, o las ecuaciones exponenciales, o las derivadas: cosas, ideas, estrellas que ya forman parte de una galaxia muy, muy lejana. Que entraron en exámenes de otro mundo. Existía también, así como nombre más próximo a un quebradero de cabeza, casi una onomatopeya, el álgebra, pero era muy soportable. Y estaba compensada por la aritmética, tan ligera y grácil. Todo tenía un sentido. Pero ahora se ha visto que el algoritmo, de inocente nada, que es el jefe de todo esto, el puto amo. El tutorial de nuestra existencia. Es como si fuera el único que se ha leído el manual de instrucciones; lo hubiera luego desencuadernado y con sus páginas se hubiera puesto a hacer solitarios. A su capricho. Les recuerdo el significado de algoritmo, según el diccionario de la RAE, que es un algoritmo de letras: «Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema». O a crearlo. Sobre todo a crearlo. Crear un problema, un problema de verdad, exige un secuencia de cálculos más sofisticado que crear una solución. Precisa de un cálculo diabólico. El algoritmo, cuando está irritado -lo cual sucede con frecuencia-, es un diablotín de aquellos que vendían en las tiendas de artículos de broma, aquel prototipo de teclado de móvil en cuya pantalla formábamos palabras aleatorias. Un instagram como de los Picapiedra. El algoritmo, ya lo estamos viendo, produce monstruos. Ya no hay mañana en que no nos levantemos y no leamos que, mientras dormíamos, algo ha estado pasando en el algoritmo de Facebook o de Google. O de nuestras propias vidas: de pronto, se actualizan, o microactualizan, o recolocan, o se 'rescatan' -como se dice en el argot- cosas, figuras, lugares que dormían, o que habitaban en sueños, o en pesadillas, o en una carpeta. Una mañana te despiertas y un algoritmo ha puesto a Donald Trump en el techo del mundo y el consejo de administración del orbe en la Quinta Avenida. Las personas humanas -¡ojo!, esto ha dejado de ser una redundancia chistosa- somos una bolsa de datos que resbalan por nuestros capilares como la lluvia de matrix por una bajante. Y a cada instante nuestros datos son organizados de una manera o de otra, dependiendo del humor del algoritmo. Y de sus inversiones en bolsa. Estábamos acostumbrados a que nos cortaran el agua o la luz unas horas por obras en la manzana (y no de la Apple, precisamente), esto lo entendíamos, pero un ciudadano de a pie no puede meterse en los intestinos del algoritmo en un mal día para el algoritmo. No es nuestro dominio. Es al contrario. El orden mundial no es ya una cuestión de geopolítica, sino de digestión, la del algoritmo. Y según las últimas noticias -sobre todo en los medios económicos-, el algoritmo está provocando terremotos diarios en las redes, y en los parqués. Lo que pasa es el que el epicentro resulta inaccesible para un cualquiera. Pero se percibe como un fondo volcánico, un 'bor-bor'. La previsión es catastrofista y los fontaneros del algoritmo barruntan que este nerviosismo algorítmico puede llevar a que el mundo, tal y como lo twiteamos, pete. Hablan ya de un 'Mobilegeddon': un apocalipsis digital que pondría en problemas a todo lo que se movía.

Y en fin, que como el algoritmo de este 2016 prescribe que los dos próximos domingos, el 25 y el 1, por tratarse a su vez de fechas tan señaladas en el algoritmo de adviento, no haya periódico, yo aprovecho para felicitarles estas navidades, si no las han gastado ya, y animarles a que celebren el fin de año a su hora, tal y como viene sucediendo desde el algoritmo de los tiempos, pues de producirse el milagro de Fátima, las campanadas serán en adelante, como tarde, a las diez de las noche, para poder luego conciliar a tope.