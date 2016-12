Secesionismo en suspenso

La decisión del Tribunal Constitucional de tramitar el incidente de ejecución de sentencia que la Abogacía del Estado elevó frente a la resolución adoptada por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de octubre, reafirmándose en la hoja de ruta secesionista y dando por sentada la celebración de un referéndum el próximo año, constituye algo más que la suspensión cautelar de esa última decisión de la mayoría independentista. Viene a advertir de que la agenda que maneja la alianza entre el Gobierno de la Generalitat y la CUP va ya muy por detrás de las resoluciones del TC, incurriendo una y otra vez en la elusión de providencias que insisten en la inconstitucionalidad de los propósitos soberanistas. La mayoría independentista del Parlamento catalán se ha reafirmado con iniciativas sin rango de ley autonómica desde que en febrero de 2015 fuese invalidada la norma «de consultas populares no referendarias». Lo hizo con el dictamen de la ponencia sobre el «proceso constituyente» y lo volvió a hacer como conclusión del último debate de política general celebrado en la Cámara catalana. Pero esa modalidad parlamentaria de tanteo solo consigue acumular incidentes de ejecución, dado que persisten en conducir por una vía prohibida constitucionalmente. La suma de la antigua Convergència y ERC -Junts pel Sí- trata de preservar el apoyo de la CUP en circunstancias límite, intentando salvar la tramitación de los presupuestos al margen de las divergencias del Gobierno de la Generalitat con el extremismo asambleario. Pero la Generalitat, en tanto conjunto de instituciones que se deben al interés común de todos los catalanes y han de atenerse a su pluralidad, no puede continuar soslayando la ilegalidad de su apuesta por la 'desanexión' respecto al resto de España. El president Puigdemont ha convocado a las fuerzas afines a su ideario para reunirse el 23 de diciembre y precisar los términos del referéndum anunciado para septiembre de 2017. Las decisiones del cónclave tampoco tendrán fuerza de ley, ni siquiera podrán ser impugnadas formalmente mientras la convocatoria no sea institucional. Pero ni los asistentes más ingenuos a la cita del próximo viernes pueden olvidar que, en un sistema de libertades, no cabe reivindicar legitimidad alguna al margen de la Ley.