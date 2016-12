Dependencia incompleta

El Congreso de los Diputados celebró ayer un acto en conmemoración del décimo aniversario de la Ley de Dependencia -el cuarto pilar del Estado de Bienestar- que fue rubricado con la firma de un pacto de Estado por parte de todos los partidos salvo el PP -el PNV tampoco lo hizo por cuestiones competenciales-. El pacto fue propuesto por el presidente de la principal asociación de servicios sociales y su objetivo es revertir los recortes y lograr una aplicación universal de la ley para atender a los 355.0000 dependientes que a día de hoy aún no reciben ayudas -el colectivo total asciende a 1,2 millones-. Para ello, reclaman como primera medida al Gobierno que aumente en 450 millones de euros la partida presupuestaria del año que viene, aunque en realidad se necesitarían 2.600 millones anuales más. El asunto es de tanta trascendencia que resulta difícil de entender que no logre la unanimidad de las fuerzas políticas, ya que el pacto no será estable si no cuenta con el soporte de los grandes partidos. Conviene que se revisen las ausencias, porque el asunto merece la inclusión de todos.