El CIS que no cesa

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un organismo dependiente del Gobierno dedicado al «análisis y conocimiento científico de la sociedad española mediante la realización de encuestas y estudios cualitativos». Mensualmente elabora ('cocina', según sus críticos) un barómetro encuestando a 2.500 mayores de edad para «medir el estado de la opinión pública española del momento». Ya supongo que, en estadística, 2.500 encuestados al azar en 50 provincias será una muestra suficiente, pero me resisto a aceptarlo, porque si la opinión de esta minoría reflejase de verdad la de 47 millones de españoles, apaguemos y vayámonos.

Según el último barómetro, el principal problema que existe actualmente en España es el paro (48,8%) seguido de la corrupción (14,3), los políticos (9,7) y los problemas de índole económica (8,3). A mucha distancia, la educación (1,6), las pensiones (¡1,1!), la inmigración (0,5), la independencia de Cataluña (0,2) y los estatutos de autonomía (0,1). ¿Saben cuántos consideran que el mayor problemón de España son el medioambiental, la vivienda, el funcionamiento de los servicios públicos, las drogas, los sueldos bajos, la fuga de cerebros, el fraude fiscal y los nacionalismos? ¡El 0% pelotero! Pero, ¿dónde buscan a los encuestados? ¿Seguro que viven en este país?

En mi opinión, los problemas principales de España son dos. El más gordo con diferencia, a largo (o medio) plazo, es la insostenibilidad del estado del bienestar en general y de las pensiones en particular en un país con la menor tasa de natalidad y la mayor esperanza de vida del mundo; y, a corto plazo, el riesgo de desintegración de la nación española a manos de politicastros traidores alentados por tontos útiles ante la timorata pasividad no sólo de los partidos llamados constitucionalistas sino, según el CIS, de la opinión pública.

Como todos los problemas demasiado complejos, el primero tiene difícil arreglo, sobre todo si a nadie en esta sociedad de clara tendencia suicida parece importarle. El segundo sería más fácil: una reforma de la Constitución de 1978, sí, pero para suprimir su Título VIII. O sea, liquidar el Estado de las Autonomías antes de que España se balcanice. Pero, según el CIS, esto sólo lo defendemos el 18,6% de los españoles. Tampoco me lo trago. Me gustaría verlo en un referéndum tan valiente como aquel con el que, hoy hace cuarenta años, los españoles liquidamos pacíficamente el régimen franquista con un 94,17% de votos a favor. Pero una encuesta del CIS (entonces se llamaba Instituto de Opinión Pública) realizada solo tres días antes dio un 56% de síes. Algunas cosas no han cambiado tanto.