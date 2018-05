Zoido obvia el boicot del PNV y llama a todos los partidos al Pacto Antiterrorista Convoca mañana una reunión monográfica para que los expertos de las fuerzas de seguridad expliquen la situación de la lucha contra ETA MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:27

Invitación general, aunque el Gobierno sabe ya que habrá ausencias más que notables como la del PNV, que ya ha anunciado que no va a acudir, o como la de Podemos, que irá, pero solo como «observador». El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, remitió ayer una carta a cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso para participar en la reunión del Pacto Antiterrorista en la que, de forma monográfica, se analizará la disolución de la banda terrorista ETA oficializada la pasada semana.

La reunión será mañana a las 12:30 horas en el Ministerio del Interior. Según el documento enviado por Zoido a los partidos, en el encuentro se «analizarán los últimos acontecimientos en relación con la banda terrorista ETA».

El ministro del Interior tiene previsto intervenir al inicio del encuentro. Como elemento novedoso habrá también una «valoración de los hechos por parte de los representantes de las fuerzas de seguridad del Estado», quienes harán un breve análisis de la situación actual de la lucha antiterrorista. El encuentro lo cerrarán los portavoces de los diferentes partidos.

Mismos argumentos

La intención del Gobierno, según recalcan las fuentes consultadas, es mostrar la unidad de todas las fuerzas parlamentarias frente a la disolución de ETA. Zoido, apuntaron estas mismas fuentes, insistirá en la negativa del Ejecutivo a otorgar ningún beneficio penitenciario o de cualquier otro tipo a los miembros de la banda o a sus presos por su disolución. La reunión del Pacto Antiterrorista se celebrará horas antes de la que prevé mantener Mariano Rajoy en el palacio de la Moncloa con los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Un encuentro con los damnificados de ETA en el que el presidente, igual que Zoido, quiere dejar claro que no habrá ningún tipo de cambio en la política penitenciaria a raíz del fin de la organización armada.

A pesar de los mensajes de unidad de las fuerzas democráticas, los responsables del Ministerio del Interior no se hacen ilusiones y saben que más allá del PSOE y Ciudadanos y alguna que otra fuerza minoritaria no va a haber la deseada foto de todas las fuerza políticas frente al fin de ETA.

El PNV ya hizo llegar el lunes por varias vías al Gobierno que no asistirá a la reunión del pacto por considerar que este foro ya ha sido «superado por los acontecimientos». En su reunión del lunes, la dirección del partido nacionalista ya acordó no participar en esta reunión de un acuerdo que siempre ha considerado que se hizo para poner en cuestión la política del PNV frente a ETA. El partido de Andoni Ortuzar apuesta por impulsar el grupo de trabajo de Bertiz, liderado por el lehendakari Iñigo Urkullu y la presidenta del Ejecutivo navarro, Uxue Barkos.

La decisión del PNV de no acudir no fue entendida por el PSE. Su secretaria general, Idoia Mendia, dijo no concebir el motivo por el que la formación nacionalista se «autoexcluye» de un encuentro para consensuar posiciones sobre el «final ordenado» de ETA.

El ofrecimiento de Zoido tampoco tendrá una respuesta positiva al cien por cien por parte de Podemos. La formación que lidera Pablo Iglesias, que nunca ha firmado este acuerdo ni bajo la denominación del Pacto Antiyihadista de 2015, atenderá a la invitación del ministro del Interior, aunque estará solo como «observador», como ya ha hecho en otras ocasiones. Fuentes de la dirección del partido recordaron que Podemos mantiene sus objeciones a varias de las medidas legales antiterroristas acordadas en este pacto.

La negativa de las fuerzas nacionalistas catalanas a participar en este foro también se da por hecho en el Ministerio del Interior. Las relaciones con Esquerra, que al tener grupo parlamentario propio ha sido invitada nominalmente, no son precisamente las mejores tras la crisis catalana. El PDeCAT ha sido invitado a través del grupo mixto.