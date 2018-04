Xavier Trias asegura que «el 22 de mayo habrá Govern» y Puigdemont decidirá el president Xavier Trias. / Efe Avisa de que el nuevo ejecutivo catalán «tendrá muchos problemas porque nacerá con la presión del Gobierno» EFE Barcelona Sábado, 21 abril 2018, 12:26

El presidente del grupo del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona y exalcalde de la capital catalana, Xavier Trias, se muestra convencido, en una entrevista con Efe, de que «el 22 de mayo habrá Govern» y que será Carles Puigdemont quien decida quién será el nuevo president.

Trias considera que «es importante entender que quien ha de liderar para salir de esta situación es Carles Puigdemont, que es el president y la persona que hoy estaría investida presidente si todo fuera normal». El dirigente demócrata comenta que hay que dejar a Puigdemont que «haga y dirija la operación de hacer gobierno» y «lleve la puesta en escena», y advierte que el nuevo ejecutivo catalán «tendrá muchos problemas porque nacerá con la presión del Gobierno».

El último representante de la antigua Convergència recuerda que en las elecciones del 22 de diciembre el Gobierno no consiguió la derrota de las fuerzas independentistas y que es por ello que continúa echando «un pulso» al soberanismo para no dejarle hacer el gobierno que desea y demostrar que «mandan lo suficiente para que el presidente sea quien ellos creen que puede ser presidente». Por eso, ve necesaria una «puesta en escena fuerte» en la que «ha de quedar claro en qué condiciones se forma este gobierno» y que el Govern que se haga lo sea «porque quiere el señor Puigdemont». Trias también considera imprescindible a Carles Puigdemont para buscar «vías de concordia» que lleven a solucionar la situación de crisis en Cataluña, lo que reconoce que es «difícil». «Creo que todo pasa por el mando de Carles Puigdemont», sostiene.

Todo lo que no se quería decir

El septuagenario político catalán, coincidiendo con la Diada de Sant Jordi, publica el libro 'Tot el que no es volia dir' (Todo lo que no se quería decir), en el que quiere explicar cómo ha vivido la transformación del país en sus cuarenta años de actividad política en Cataluña y en Madrid. «Unas memorias no las haré nunca», confiesa Trias, que tiene fama de persona reservada y prudente y precisa que con este libro sólo quiere «explicar qué ha pasado para que una persona a la que si hace 30 años le hubieran preguntado si era independentista hubiera dicho no, sin dudarlo, y a partir de ahora siempre votará sí y además trabajará para conseguirlo».

En su libro asegura que durante décadas las denominadas «estructuras de Estado» han hecho «muchas cosas con la voluntad clara de que Cataluña fuese dependiente», hasta llegar a la aplicación del artículo 155. El dirigente político cree que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con «espíritu provocador», pretende humillar a Cataluña diciendo: «Tú no mandas nada y el que manda es el Gobierno central».

Niega asimismo la existencia del 'oasis catalán' durante los años de gobierno de Jordi Pujol, de quien fue conseller de Sanidad y de Presidencia. Explica que lo que existía era «la decisión de avanzar despacio e ir recibiendo competencias» con la voluntad de que se entendiera la «plurinacionalidad» de España y de transformarla, lo que asegura que «no se ha sabido hacer y muchos no han querido».

El diagnóstico de este médico metido en política es que «esto se ha roto» y en Cataluña ha generado «un clamor popular de indignación por el grado de dependencia del Estado» y por que el Gobierno «actúe regresivamente». Según Trias, «el Gobierno ha de saber que el futuro es que volveremos a 1977, en que habrá gente que gritará libertad, amnistía y algunos añadirán Estatut o soberanía o nación o república».

Forn «sería el mejor candidato a la alcaldía»

Sobre Barcelona, el exalcalde afirma que su exteniente de alcalde y exconseller de Interior Joaquim Forn, en prisión preventiva por su participación en el 'procés' independentista, «sería el mejor candidato a la alcaldía, si fuese liberado».

Trias se muestra convencido de que las municipales de 2019 «estarán marcadas por lo de siempre, cómo funciona la ciudad y qué respuestas damos», y como Barcelona es «la capital de Cataluña y de la catalanidad, una parte del debate será cómo actúas cómo te das a conocer al mundo». «Tenemos que utilizar la potencia que nos da ser capital de Cataluña para darnos a conocer mundo», señala Trias, que ironiza que ahora, «desgraciadamente debido a la actitud del Gobierno, todo el mundo conoce Cataluña y todo el mundo conoce al señor Puigdemont».