El PSC volverá a pedir amparo al Constitucional «para poner en marcha el reloj» de la investidura Miquel Iceta. / Efe Cree que el TEDH de Estrasburgo no admitirá el recurso presentado por Torrent EUROPA PRESS Barcelona Sábado, 10 marzo 2018, 12:45

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado este sábado que el próximo lunes su partido volverá a presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo ante el nuevo aplazamiento del pleno de investidura para que así el TC valore la posibilidad de adoptar las medidas cautelares que permitan "poner en marcha el reloj o bien decida cuál es el camino para hacerlo".

"El lunes presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque no está corriendo el reloj de la investidura y para iniciar el plazo para la convocatoria de elecciones", ha dicho Iceta en rueda de prensa.

Según el líder del PSC, es muy probable que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo no admita a trámite el recurso presentado por el presidente del Parlament, Roger Torrent, después de que el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena haya denegado la presencia de Jordi Sànchez al pleno de investidura, porque no se ha hecho todo el recorrido jurisdiccional en España, y "el TEDH es muy restrictivo en temas de medidas cautelares". "Dejarlo en manos de un tribunal que no querrá abordar la cuestión es encallarnos otra vez y en este sentido seguimos preocupados porque los plazos no corren", ha reiterado Iceta.

Asimismo, ha insistido en que el PSC pide para esta nueva legislatura tres requisitos: cumplir con la legalidad, que quien gobierne Catalunya pueda desarrollar con plenitud sus funciones, y que se forme gobierno lo más pronto posible para poder terminar con la aplicación del 155 y promover "la formación del gobierno que ha de dedicarse a solucionar los problemas".

También ha dicho que la política catalana está en un "limbo legal", en un momento de bloqueo, y que los partidos soberanistas se equivocan proponiendo a una persona que no puede ejercer las funciones, por lo que considera que el independentismo continua en la misma vía que, según él, fracasó en la anterior legislatura.

Sobre el acuerdo de JxCat y ERC

En relación al acuerdo entre para la formación de un nuevo gobierno, Iceta ha insistido en la necesidad de cambiar de rumbo "porque la vía unilateral no tiene ningún sentido" y ha asegurado que no pueden seguir dando validez a una república y a un proceso constituyente cuando no tienen mayoría. "Vemos como la CUP no comparte este principio de acuerdo y no da apoyo al candidato. Quizás es hora de que se empiece a pensar en otros escenarios que no sean escenarios de bloque", ha dicho.

Ha asegurado que les ha sorprendido que ERC hable de transversalidad, pero que "transversalidad y blindar un bloque independentista son caminos contrarios", por lo que les pide que acompañen sus hechos con sus declaraciones.