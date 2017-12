«¿Por qué no me voy a volver a presentar? No he hecho nada malo» Jueves, 7 diciembre 2017, 00:40

Mariano Rajoy volvió a dejar claro ayer que, pese a las dificultades de gobernar en minoría, ve posible agotar la legislatura y que no descarta presentarse a un tercer mandato. «¿Qué debate es ese? -dijo en cierto tono de sorna- ¿Por qué no me voy a volver a presentar? No he hecho nada malo». No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo se pronuncia en términos similares y en su partido nadie ha levantado la voz en contra. En Ciudadanos, sin embargo, sus palabras levantan ampollas, porque la limitación de mandatos fue uno de los compromisos arrancados al PP a cambio de apoyar la investidura.