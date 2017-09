Voces contra la secesión De izda a dcha, Josep Piqué, Josep Borrell, Francesc de Carreras y Juan José López Burniol, durante la presentación del libro. :: zipi / efe Josep Borrell, Francesc de Carreras, Juan José López Burniol y Josep Piqué se unen para llamar al entendimiento y a la cordura en Cataluña VÍCTOR NÚÑEZ JAIME Viernes, 8 septiembre 2017, 00:55

MADRID. Al tiempo que el Parlamento catalán sacudía a España entera, en Madrid cuatro personajes de la vida pública y de distinto signo político hacían un llamamiento a la cordura. Josep Borrell, Francesc de Carreras, Juan José López Burniol y Josep Piqué se reunieron en el Centro Cultural Blanquerna (adscrito a la Generalitat de catalana) para presentar un libro que han escrito juntos. Se llama como el primer verso de una oda del poeta Joan Maragall, 'Escucha, Cataluña. Escucha, España' (Ediciones Península) y, en sus más de 300 páginas, este cuarteto de políticos ofrece sus argumentos a favor del entendimiento y en contra de la secesión.

«Los cuatro autores rechazamos cualquier decisión y procedimiento que no respete la legalidad y se adopte violándola; es decir, no solamente no somos independentistas, sino que nos oponemos por ejemplo a un referéndum que no sea legal», explican en el prólogo de su libro. Y en torno a dicha tesis giraron sus intervenciones en el salón del sótano de esa librería madrileña, situada en la céntrica calle Alcalá, que fue insuficiente para acoger al número de personas que acudieron al acto (Javier Solana, Luis Garicano, Rafael Simancas y José Manuel García Margallo, entre ellas).

Borrell, quien fue ministro de Obras Públicas en los gobiernos de Felipe González y presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007, reconoció que un libro como este «llega tarde» porque «lo que vivimos hoy es el resultado de llevar muchos años sin aclarar los mitos del secesionismo». Para él, lo más probable «es que siempre haya un 20 o 25% de catalanes a favor de la independencia, pero al explicar todas las aristas del asunto, siempre seremos mayoría los que queramos seguir en España». Dijo que el presunto agravio fiscal al que se han referido de manera insistente los independentistas «es una mentira permanente. La administración del Estado español no nos roba». Por eso propuso «contrarrestar la desinformación, dialogar para buscar el lugar adecuado de Cataluña en España y crear un sistema federal con una distribución racional de los gastos».

El catedrático de Derecho Constitucional y fundador del partido Ciudadanos, Francesc de Carreras, recalcó que lo más viable «es construir una España descentralizada políticamente a través de la creación de un Estado federal en armonía con las distintas identidades que lo integran». Todos los obstáculos que se están atravesando hoy son atribuibles, añadió de Carreras. «al 'pujolismo', que, desde los años 80, siempre ha tenido en mente la independencia».

Para Juan José López Burniol, ex magistrado del Tribunal Superior y del Tribunal Constitucional, sólo hay dos soluciones para evitar enfrentamientos: «La independencia o un Estado federal en el que se reconozca la singularidad de cada comunidad autónoma y en el que rija una Agencia Tributaria compartida.»

Josep Piqué, que fue presidente del PP catalán entre 2003 y 2007, subrayó que «ha sido un error dejar los medios de comunicación en manos de la Generalitat, pues gracias a ellos se ha propagado la idea de que Cataluña es diferente a todo y de que el resto de España no nos quiere». El también exvicepresidente de la constructora OHL elevó la voz para decir que «la condición actual del independentismo está condenada al fracaso. Porque ha habido un error de cálculo. Quisieron aprovechar un momento débil de la economía española para decir 'hay que salirnos de este barco antes de que se hunda. Además, nuestro proceso de construcción nacional ya es maduro y es el momento', y no pudo ser».

¿Y ahora qué? El propio Piqué considera que habrá elecciones anticipadas y será necesario realizar muchos esfuerzos políticos. «También es probable que se convoque a la movilización en la calle, buscando la provocación y, en consecuencia, quizá haya un episodio violento. Por eso habrá que gestionar con enorme delicadeza esas movilizaciones».