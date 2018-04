El vigilante de seguridad que pilló a Cifuentes dice que no hubo denuncia policial porque al final pagó las cremas Asegura que llamó a las fuerzas policiales porque ella, inicialmente, negaba el robo y no iba a abonar la mercancía EUROPA PRESS MADRID Miércoles, 25 abril 2018, 12:26

El vigilante de seguridad que aparece en la grabación de la supuesta 'pillada' a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, robando dos cremas en un hipermercado, ha afirmado este miércoles que no hubo denuncia policial contra ella porque finalmente, pagó la mercancía.

«(La policía) dijo que si iba a pagar no se podía denunciar. Esa es la regla. Si paga, no se denuncia», ha señalado en declaraciones a laSexta este vigilante, que llamó a las fuerzas policiales porque ella, inicialmente, negaba el robo y no iba a abonar la mercancía.

Según su relato, estando en ese hipermercado cercano a la Asamblea de Madrid, donde en 2011, fecha del suceso, Cifuentes ostentaba la vicepresidencia, el guardia de seguridad vio a «una señora rubia que se metía dos botes de crema en el bolso» y le llamó la atención. «Lo recuerdo exactamente», ha señalado.

Ya en una sala del hipermercado, le pidió que entregase los dos frascos de crema, pero ella alegó que sólo tenía uno, aunque tras el registro aparecieron los dos. Siempre según su relato, Cifuentes alegó que no tenía «nada suelto» para pagar las cremas y por eso, se puso el suceso en conocimiento de la policía, ante la que finalmente abonó los productos antes de marcharse.

Sobre el vídeo, difundido por OkDiario, el vigilante ha afirmado que las grabaciones de seguridad «en 15 días se borran, pero alguien se quedó con esta». Desconoce quién pudo ser. Él, en todo caso, asegura que no reconoció a Cifuentes y que no fue hasta más tarde, cuando la vio en televisión, cuando se dio cuenta de a quién le dio el alto aquel día de mayo de 2011.