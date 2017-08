Una mujer se enfrenta a un hombre que la estaba piropeando por la calle 01:05 La mujer subió el vídeo del suceso a su Twitter, donde ha recibido multitud de apoyos EL COMERCIO Jueves, 3 agosto 2017, 13:56

Más de 20.000 retuis en cuestión de horas han convertido un vídeo publicado en Twitter por una joven de Gijón en la última denuncia pública de la situación de acoso que sufren millones de mujeres a diario. En la grabación publicada por 'Cabra de los montes' (@Greendryad), como se hace llamar en la red social, se puede escuchar la contundente réplica que da a un hombre que le había increpado en plena calle. El tuit decía: «Un tío me estaba acosando por la calle y le he respondido así y me están temblando las manos para que veáis en qué mundo vivimos», tal y como informa El Comercio.

Bueno señores hora de ir eliminando el tweet que he salido en la cuatro y se me ha ido un poco de las manos https://t.co/QXfPccDzsa — cabra de los montes (@Greendryad) 2 de agosto de 2017

La joven, que ha eliminado la publicación de su perfil ante la enorme repercusión que ha tenido su grabación, lo deja muy claro en la conversación que tiene con el hombre: «No estamos para que nos vayas diciendo cosas por la calle como a los perros». Él trata de exculparse diciendole que «solo te llamé guapa», para corregirse y apuntar que «te dije, hola, ¿vives aquí?». Ante las incoherencias del hombre, ella recalca: «Deja de llamar 'guapa' a las mujeres por la calle» y añade: «No tienes que saludarme, no te conozco».

La iniciativa de la joven al publicar el vídeo ha sido aplaudida por miles de usuarios de la red social como por ejemplo la actriz Leticia Dolera. Entre los comentarios también hay sentencias machistas, a las que la joven ha contestado con la misma rotundidad.