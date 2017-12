VIAJE Y ALFORJAS: UNA VISIÓN RIOJANA De izquierda a derecha, Jesús Domínguez, Laura Arrieta, Marieta Sandín, Diego Bengoa y Leticia Ramírez, ayer en la sede del PP de Lérida. :: partido popular Del éxtasis de Ciudadanos al batacazo del PP: diversidad de lecturas entre los partidos riojanos de las elecciones catalanas JORGE ALACID* JALACID@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Viernes, 22 diciembre 2017, 01:18

El jeroglífico catalán apunta de nuevo hacia las urnas. ¿Habrá que volver a votar para desanudar lo que el electorado ha unido? Las opiniones recabadas anoche entre los partidos del Legislativo riojano divergen. Es su particular interpretación del refrán célebre según el cual para este viaje... Aunque debe aceptarse alguna novedad respecto a anteriores elecciones: el incuestionable triunfo de Ciudadanos. Su líder regional, Pablo Baena, subrayaba este particular, más allá de que el secesionismo retenga su mayoría en el Parlamento. «Es un momento histórico: por primera vez un partido constitucionalista gana las elecciones catalanas y ése es Ciudadanos», proclamaba. «Los constitucionalistas somos los que hemos ganado: los independentistas pierden votos y escaños», agregó. ¿Gobernará Ciudadanos? Baena opta por la prudencia: «Es pronto para pronunciarse».

En el otro polo del escrutinio, se notaba apesadumbrada por la derrota a María Martín. La secretaria general del PP destacaba no obstante «el sentido de Estado» de Mariano Rajoy y leía el batacazo de su partido en estos términos: «Es un momento para la reflexión. Lo que hemos hecho desde el PP ha sido por el bien de España, aunque a costa de inmolarnos». Partidaria de «mantener la calma», Martín felicitaba a Ciudadanos y concluía: «Ojalá que el nacionalismo haya aprendido algo y ahora vaya por el cauce constitucional».

Para su homólogo socialista, Francisco Ocón, de las elecciones catalanas puede extraerse alguna lección, más allá del tibio respaldo cosechado por sus siglas. «Aunque no se puede extrapolar, nuestro resultado no es bueno, sobre todo porque el bloque secesionista se mantiene». Ocón se confesaba sorprendido por el varapalo recibido por el PP y, aunque no descarta nuevas elecciones, augura que «el independentismo hará presidente de nuevo a uno de los suyos aunque no sea a Puigdemont».

Desde Podemos, Natalia Rodríguez analiza el retroceso de su marca en función de que «la situación vivida en Cataluña en los últimos meses ha condicionado estas elecciones, que han quedado reducidas a la lucha de los dos bloques: independentistas y constitucionalistas. Se han focalizado los partidos en independencia sí o no en detrimento de explicar el contenido de sus programas en materias de educación, servicios sociales, sanidad, economía o empleo». «Espero que se abra un nuevo espacio de diálogo y se supere el clima de división», añade.