'Valtonyc' se fuga a Bélgica y abre otro incómodo frente judicial Su abogado afirma que se presentará ante la justicia de aquel país cuando sea requerido M.SÁIZ-PARDO Martes, 5 junio 2018, 00:29

Madrid. El Gobierno saliente ya temía un movimiento así y ahora será el nuevo Ejecutivo el que se enfrentará a la patata caliente. Josep Miquel Arenas, el rapero mallorquín que se hace llamar 'Valtonyc', se ha fugado a Bélgica, para, desde allí, abrir un nuevo e incómodo frente judicial a España. Su abogado confirmó ayer que su cliente tiene la intención de personarse ante las autoridades belgas en cuanto sea reclamado por la justicia de aquel país.

'Valtonyc' tenía de plazo para ingresar en la cárcel hasta el 24 de mayo, después de que el Supremo ratificara la condena a tres años y medio de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas por algunas de sus canciones.El cantante no fue sometido a control policial previo porque el tribunal sentenciador (la Audiencia Nacional) no lo acordó. Solo cuando expiró el plazo para su ingreso en prisión voluntaria, la Audiencia cursó una orden de búsqueda y captura contra él. El rapero desde el principio ya avisó de que no pensaba entrar en prisión y que había diseñado varias estratagemas para salir de Mallorca sin ser localizado.

La entrega de 'Valtonyc' se presenta un proceso de lo más complicado, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes de Carles Puigdemont. Responsables del tribunal de la calle Génova son conscientes de que es improbable que la justicia belga dé luz verde a una entrega que implica cárcel cuando con toda probabilidad su abogado defienda que se trata de una persecución política porque solo ha sido condenado por las letras de sus canciones.

'Valtonyc' ha huido después de que el Tribunal Constitucional rechazara admitir a trámite su petición de suspensión de condena. El rapero también ha recurrido ante Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aún no ha respondido.

Arenas tiene pendiente otra causa. Recientemente fue denunciado por una arenga durante el 'Festival por la Paz' de la localidad sevillana de Marinaleda. Aquel el 31 de marzo, desde el escenario, el músico llamó a los asistentes a «matar a un guardia civil», además de poner «una bomba al fiscal».

«¡Matad a un puto guardia civil esta noche! ¡Iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad uno! ¡Me cago en la hostia!», añadió. «No preguntéis qué podéis hacer por mí. Preguntaros qué os gustaría que hiciéramos por vosotros». «¡Poner una puta bomba al fiscal de una vez!», concluyó.