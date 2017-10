Valls hará campaña en Cataluña con otros dirigentes europeos Lunes, 30 octubre 2017, 00:52

El ex primer ministro francés Manuel Valls acudirá a Cataluña junto a otros dirigentes europeos invitados por la sociedad civil catalana durante la campaña de las elecciones del 21 de diciembre para defender la permanencia de este territorio en España. En una entrevista publicada ayer por Le Parisien, Valls, nacido en Barcelona, apuesta por participar en el debate. «Cataluña debe elegir su destino en España y en Europa -sostiene-, no hay otro camino posible». El Gobierno francés no reconoció el viernes la declaración de independencia.