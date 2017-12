Rull y Turull se implicarán a fondo en la campaña de Junts per Catalunya para restituir a Puigdemont Turull y Rull. / Afp Los dirigentes del PDeCAT aseguran que los votos de la gente conseguirán liberar al resto de los dirigentes secesionistas encarcelados CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 5 diciembre 2017, 13:46

Los exconsejeros de la Generalitat catalana, Jordi Turull y Josep Rull, han comparecido esta mañana, horas después de salir de la prisión de Estremera, para asegurar que están dispuestos a “dejarse la piel” en la campaña para conseguir la liberación de los cuatro dirigentes soberanistas que aún siguen priisón, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y para que Puigdemont sea restituido como presidente de la Generalitat.

En una comparecencia más emotiva que política, Turull y Rull han afirmado que la estancia en la cárcel madrileña les refuerza en sus convicciones y en sus ideales. “No han conseguido humillarnos, no nos hemos dejado humillar”, han apuntado. “Estamos tristes por los compañeros que dejamos en prisión”, ha dicho Rull. “No pararemos hasta que les veamos libre”, ha añadido. “Nos conjuramos como país”, según el exconsejero de Territorio, para que en la Cataluña independiente que el secesionismo ansía, “nadie sea encarcelado por defender sus ideas. Saldremos adelante. Les sacaremos si llenamos las urnas”. ha rematado.

Turull, ex consejero portavoz de la Generalitat, se ha dirigido con contundencia hacia Mariano Rajoy. “¿Cuál es la normalidad de la que habla el señor Rajoy?”, ha cuestionado. “Si la normalidad es que haya presos como nosotros…”, ha reflexionado. A su juicio, han vivido cosas que solo habían visto en los libros de historia. De cara al 21-D, ha señalado que la propuesta de los nacionalistas es “frente al a por ellos, nuestra campaña es por ellos, por los que están en prisión”.

Rull y Turull han relatado que se ponen a disposición del equipo de campaña de Junts per Catalunya para participar activamente en los actos y que están dispuestos a implicarse a fondo. Durante su estancia en prisión, han relatado que han “visto mucha humanidad” entre los reclusos. Según su testimonio, les preguntaban “¡qué coño hacéis aquí?” y han asegurado que les despidieron entre aplausos y abrazos. Han afirmado que la experiencia ha sido muy dura, que pasaban entre 15 y 17 horas juntos y que llenaban las horas de soledad viendo las series ‘Rex’ y ‘La que se avecina’.

Turull ha calificado a su compañero de “campeón” del ping pong. Lo que más han echado de menos durante su mes privados de libertad ha sido el cariño de los suyos. “Me he comido a besos a mis hijos. No he podido hacerlo estos días. Y abrazar a mi madre. Esto es lo más importante”, según Rull. Turull ha expresado con alegría que lo primero que ha hecho hoy es llevar a su hija al colegio. Ambos han agradecido el trato dispensado por los funcionarios de prisiones. Aunque han denunciado que se les esposó para llevarlos en las furgonetas y que cuando en un primer momento ingresaron en la cárcel de Navalcarnero, escucharon: “Se os ha acabado la tontería”, “os vais a pasar tanto tiempo que os vais a aprender de memoria el auto judicial”.