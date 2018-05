Turull y Rull acusan a Moncloa de «prevaricar» por negarse a publicar los nombramientos Torra asegura que todos sus consejeros tiene «intactos sus derechos políticos», pero evita desvelar su siguiente paso tras el veto CRISTIAN REINO Lunes, 21 mayo 2018, 00:32

Barcelona. El Ejecutivo de confrontación diseñado por Quim Torra y Carles Puigdemont aún no ha empezado a dar sus primeros pasos y el choque con la administración central ya es directo. La decisión de la Moncloa de no publicar el nombramiento de los consejeros presos y huidos en Bruselas y de mantener en vigor el artículo 155 de la Constitución tuvo ayer la reacción más contundente por parte del independentismo.

Jordi Turull y Josep Rull, restituidos por Quim Torra como consejeros de Presidencia y Territorio, respectivamente, acusaron al Gobierno de Mariano Rajoy de «prevaricar». «Tenemos nuestros derechos intactos, hemos pedido la libertad para ejercer el cargo con plenitud. No publicar el nombramiento porque no son de su gusto es un ejercicio de prevaricación», aseguró Turull en su cuenta de Twitter desde la prisión de Estremera.

«¿Desde cuándo la prisión preventiva por rebelión inexistente es una condena firme? ¿Pero qué es esta vergüenza? Tenemos todo el derecho a ejercer de consejeros. No publicar nuestro nombramiento es prevaricación, simplemente», afirmó Rull, también en las redes sociales desde la cárcel madrileña.

JxCat sacó toda la artillería y calificó de deriva «ultra» la respuesta de los partidos españoles a la oferta de diálogo del presidente de la Generalitat. «¿Por qué los partidos del 155 tienen esta facilidad de ponerse de acuerdo tan deprisa para ir en contra del pueblo de Cataluña?», cargó Eduard Pujol, de Junts per Catalunya. En la misma línea, Gabriel Rufián, diputado de Esquerra, apuntó que se trata de una «carrera de 'hooligans' entre PP y Cs con la complicidad del PSOE».

«Todos estos candidatos tienen sus derechos políticos intactos, pueden ser consejeros de la Generalitat», afirmó el presidente de la Generalitat en el diario 'El Punt-Avui', aunque no desveló cómo pretende hacer efectivo su nombramiento si no pueden salir de la cárcel. En principio, Torra tenía previsto viajar hoy a Madrid a reunirse con los dirigentes secesionistas que están en prisión, aunque al cierre de esta edición el Palau de la Generalitat aún no había confirmado su agenda.

Más allá de las expresiones más o menos subidas de tono, el bloque independentista anunció que dará la batalla por la vía legal contra el Gobierno. «Si Rajoy no publica los nombramientos en el Diario Oficial de la Generalitat, tomaremos las medidas y acciones legales que sean necesarias para defender los derechos políticos y la autonomía del Govern» según Albert Batet, uno de los hombres fuertes de JxCat. Entidades catalanas relacionadas con el mundo del derecho, como la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona o la Coordinadora de la Abogacía de Cataluña firmaron ayer un comunicado en el que señalaron que ninguna autoridad puede oponerse a la publicación del nombramiento de los consejeros sin incurrir en responsabilidades penales y dieron algunas pistas de por dónde puede ir la defensa jurídica del Ejecutivo catalán. Afirmaron que la decisión del Gobierno supone una «vulneración flagrante» de los derechos fundamentales y «contraviene» el artículo 152 de la Constitución, que regula los estatutos de autonomía.