Troitiño niega haberse reenganchado a ETA

Madrid. El etarra Anton Troitiño negó ayer en la Audiencia Nacional haberse reintegrado a la disciplina de la banda terrorista tras ser excarcelado por error en 2011 y haber huido a Londres. Según el histórico terrorista, a los dirigentes de ETA: «No les he dado ni los buenos días».

Troitiño se enfrenta a una petición fiscal de once años de cárcel por haberse reincorporado en ETA a fin de que la banda terrorista le facilitara su huida de España, encuadrándose y «sometiéndose a las instrucción» de la organización como un miembro más del llamado 'colectivo de refugiados'.

Sin embargo, el terrorista lo negó todo. Afirmó que no tenía «ni edad ni tiempo ni la cabeza para eso» (reintegrarse en ETA). «Ni yo me puse en contacto con ellos, ni ellos se pusieron en contacto conmigo. Jamás he tenido contacto desde que he salido», apuntó antes de insistir en que «en ningún momento» pensó reengancharse a ETA porque ya había cumplido «una condena bastante larga».