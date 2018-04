¿Por qué el tribunal ve abuso, pero no violación? Dice que 'la Manada' anuló la voluntad de la víctima preparándole una «encerrona», pero que no usó ni violencia ni intimidación para lograrlo ALFONSO TORICES Viernes, 27 abril 2018, 00:33

Madrid. La sentencia de la Audiencia de Navarra tiene claro que en los Sanfermines de 2016, en un estrecho y solitario rellano de un edificio del centro de Pamplona, los cinco integrantes de 'la Manada' abusaron sexualmente de una madrileña de 18 años, porque la condujeron a sabiendas a «una encerrona»: se prevalieron del «escenario opresivo» y de su número, corpulencia y experiencia para rodearla y llevarla a «un bloqueo emocional» y a «una desconexión de la realidad». Para, en definitiva, conseguir hacer con ella lo que quisieron.

Sin embargo, la mayoría del tribunal considera que no hay un solo elemento que permita saltar del delito de abuso sexual al de violación (agresión sexual con penetración), porque falta alguno de los requisitos indispensables que exige el Código Penal: el uso de violencia o de intimidación para lograr estos fines.

Los magistrados aseguran que «las acusaciones no han probado el empleo de medio físico alguno para doblegar la voluntad de la denunciante», algo que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «implica una agresión real más o menos violenta, o por medio de golpes, empujones, desgarros...». Es decir, que, para dictar la condena que pedían las acusaciones, hubiese sido preciso que los cinco acusados hubiesen empleado «fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la denunciante y obligarle a realizar actos de naturaleza sexual». No hay constancia de ello, dicen, ni siquiera en la declaración de la víctima, y añaden que la única lesión que presentaba «no es significativa de que se hubiese producido violencia».

Sin consentimiento

De igual manera, el tribunal afirma: «No apreciamos que exista intimidación», no al menos el tipo de coacción que el Supremo exige para conformar la agresión sexual. «Previa, inmediata, grave y determinante del consentimiento forzado», consistente en «la amenaza de un mal grave, futuro y verosímil si la víctima no accede a participar en una determinada acción sexual».

No hubo violencia, no hubo intimidación, insiste la Sección Segunda, pero tampoco hubo consentimiento de la víctima, por eso sí que hay condena por abuso sexual. «Estimamos -dicen- que los procesados conformaron de modo voluntario una situación de preeminencia sobre la denunciante, objetivamente aprecible, que les generó una posición privilegiada sobre ella, aprovechando la superioridad así generada para abusar sexualmente de la denunciante, quien de esta forma no prestó su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación».

No tienen duda de que 'la Manada' actuó «de común acuerdo» y que «le prepararon una encerrona». «Al encontrarse en esta situación, en un lugar recóndito y angosto, con una sola salida, rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión, la denunciante se sintió impresionada y sin capacidad de reacción». Consideran que el plan de los condenados logró su objetivo y provocó en la víctima «un embotamiento de sus facultades de raciocinio y desencadenó una reacción de desconexión y disociación de la realidad, que le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera».