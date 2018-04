Torrent reclama a la ONU «implicación» en la crisis política de Cataluña El presidente del Parlamento catalán dice haber abierto un canal de comunicación con Naciones Unidas CRISTIAN REINO Jueves, 19 abril 2018, 00:24

barcelona. Después del referéndum y de la declaración de la república del 27 de octubre, el independentismo ha intensificado el proceso de internacionalización de la causa secesionista. Además de los desplazamientos de Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros por Bélgica, Alemania y Reino Unido, el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, viajó ayer a Ginebra para reunirse con miembros de agencias de las Naciones Unidas. El independentismo busca complicidades a nivel internacional para resolver el pleito catalán a través de un referéndum. En su etapa final como presidente de la Generalitat, Puigdemont apeló a mediadores internacionales para negociar con Madrid, y Torrent fue a la sede europea de la ONU a pedir su «implicación» para buscar una salida al conflicto político catalán. «Hemos venido a Ginebra para denunciar la vulneración de los derechos y libertades fundamentales, para pedir implicación internacional en la defensa de estos derechos, y pedir la complicidad de estas organizaciones con la voluntad de generar un marco que permita la resolución del conflicto político», dijo Torrent. El presidente de la Cámara catalana se reunió ayer con la directora delegada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Mona Rishmawi. Tras el encuentro, anunció un «acuerdo» para mantener canales de comunicación abiertos con Naciones Unidas y la «coincidencia» en que los «conflictos políticos deben resolverse políticamente».

El presidente del Parlamento catalán no quiso confirmar si se verá con la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, y la exportavoz de la CUP, Anna Gabriel, huidas a Ginebra tras su procesamiento, pero sí mantendrá encuentros con diputados suizos del Parlamento del cantón de Ginebra y con el alcalde de la ciudad, Rémy Pagani. El viaje de dos días del presidente de la Cámara catalana llega una semana después de que el Tribunal Supremo denegara el permiso a Jordi Sànchez para someterse al debate de investidura. El independentismo considera que el Supremo contravino una reciente resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que instó al Estado a garantizar los derechos políticos del expresidente de la ANC, incluido el de poder ser investido.

Esta resolución fue la respuesta del organismo internacional a una demanda presentada por el abogado de Sànchez, que consideró que los derechos de su cliente fueron vulnerados porque el Supremo no permitió la asistencia del ex líder de la ANC al pleno de investidura. Se trata de una admisión a trámite de una demanda, pero no una resolución definitiva. Además este organismo es un comité internacional y no un tribunal. Aun así, el independentismo se ha aferrado a él como si la Asamblea General de la ONU se hubiera puesto de su lado.