Torra mantiene la toma de posesión de mañana de los consejeros Torrent considera que la decisión de Rajoy de mantener la aplicación del artículo 155 de la Constitución es «inconcebible y un nuevo abuso» CRISTIAN REINO BARCELONA Martes, 22 mayo 2018, 10:55

El presidente de la Generalitat no cede. Quim Torra continúa con el desafío al Gobierno central y esta mañana ha confirmado que mantiene el acto de toma de posesión de mañana de los nuevos consejeros, a pesar de que Jordi Turull y Josep Rull están a la espera de recibir la autorización del juez Llarena y a pesar también de que el Ejecutivo central aún no ha publicado el decreto de nombramiento de los nuevos consejeros en el DOGC. «Nos mantenemos firmes, respetamos la soberanía del Parlament», ha asegurado en una entrevista en Rac-1.

Torra ha dado a entender que haga lo que haga el Gobierno, a quien ha enviado una carta para que le aclare por qué no ha publicado el nombramiento de los consejeros, mañana habrá toma de posesión, publique o no la Moncloa el decreto en el diario oficial de la Generalitat, en sus manos por el 155. En cualquier caso, Torra no ha querido precisar cuáles son los pasos que dará antes de saber la decisión del juez Llarena sobre la puesta en libertad de Turull y Rull y sin saber la respuesta que le dará el Gobierno sobre el decreto. De momento, no tiene intención de sustituir a los consejeros vetados. Así, el secretario del Gobierno catalán, Víctor Cullell, ha enviado hoy una carta al subsecretario de la Presidencia del gobierno de Mariano Rajoy, José María Jover, exigiendo que se publique el decreto de nombramiento de los nuevos consejeros, incluyendo los nombres de los que están en la cárcel o huidos en el extranjero. La misiva pide también que se aclaren cuáles son los «argumentos jurídicos» del Gobierno para no dar «validez» al decreto.

Torra está echando un pulso a Mariano Rajoy, que mañana se juega el trance de los presupuestos. El presidente de la Generalitat ha dejado entrever que no confía demasiado en el PNV, que se plantea no dar apoyo al Gobierno si mantiene el 155. «Mi afecto y admiración a los vascos. Espero que hagan honor a lo que han prometido. Son gente de honor», ha dicho.

Torra ha señalado que «no tiene miedo» a la prisión. «Estoy dispuesto a servir al pueblo de Cataluña», ha afirmado. Y ha evitado asegurar que siempre actuará de acuerdo al Estatuto y la Constitución, «Me debo al pueblo de Cataluña, siempre seré fiel al mandato del pueblo y el mandato viene del 1-O y del 21-D», ha dicho. A su juicio, el referéndum del 1-O supone el «momento fundacional» del proceso, pues fue cuando la gente se emancipó. «Hay que ser capaces de crear un nuevo momento y oportunidad», ha aseverado.

Torra ha negado ser un racista o un supremacista y ha vuelto a reiterar la oferta de diálogo a Mariano Rajoy, con quien cree que en breve mantendrá un encuentro. «Estoy convencido de que hablaremos, de que me recibirá cuando haya Govern», ha dicho. «Le pediría que hagamos un esfuerzo por conocernos mejor», ha asegurado. «Con Rajoy no he hablado ni directa ni indirectamente», ha dicho. Aunque al mismo tiempo ha valorado el «tono» del presidente del Gobierno. También se ha comprometido a reunirse con la líder de la oposición, Inés Arrimadas.

Se ha defendido también de las acusaciones de la falta paridad en su ejecutivo. Ha apuntado que el objetivo es la paridad, pero también el criterio de la restitución.

Por otro lado, el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, considera que la decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de mantener la aplicación del artículo 155 de la Constitución es «inconcebible y un nuevo abuso».

«La atribución de nombrar Govern sólo es de Torra», ha señalado en una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, después de que el presidente catalán, Quim Torra, haya propuesto como consellers a dos presos y dos dirigentes huidos a Bélgica.

En ese sentido, ha señalado que hay «una carrera para ver quién reprime más el movimiento democrático y pacífico en Cataluña», y le ha espetado al PSOE que la copia nunca superará al original, en referencia a su apoyo al PP.

Paridad

Torrent ha pedido este martes ser «autocríticos» después de que Torra presentara un Govern no paritario, con solo tres mujeres y 11 hombres.

Ha dicho que «no puede ser que las leyes se queden en un plano teórico y no se apliquen», ya que el Govern debe dar ejemplo, en su opinión, y ha hecho extensible la crítica a la formación de la Mesa del Parlament.

Preguntado por los enfrentamientos tras la instalación de cruces amarillas en playas de Catalunña, Torrent ha mostrado su preocupación por que «la extrema derecha y en algunos casos incluso fascistas puedan campar impunemente por las calles con practicas violentas».