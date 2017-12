Theresa May ratifica su apoyo a Rajoy en la gestión del desafío independentista

madrid. Reino Unido ratificó ayer su apoyo a Mariano Rajoy en la gestión de la crisis catalana coincidiendo con el primer día de la campaña para las elecciones del 21 de diciembre. La primera ministra británica, Theresa May, recibió al presidente del Gobierno en el 10 de Downing Street, en Londres, y reiteró la postura oficial de su Ejecutivo en esta materia. «Es fundamental que impere el Estado de Derecho y que se respete la Constitución», defendió al inicio del encuentro.

No es la primera vez que Rajoy obtiene el respaldo de las autoridades británicas y así lo hizo saber en un artículo en el diario The Guardian bajo el título «May nos ha apoyado en Cataluña, el 'brexit' no romperá nuestro vínculo». Un intercambio de respaldos cuando la primera ministra está pendiente de que el Consejo Europeo decida si hay base suficiente para entrar en la segunda fase de las negociaciones y abordar la relación futura entre el Reino Unido y la UE tras su divorcio.

En una intervención breve, el jefe del Ejecutivo agradeció a su anfitriona el gesto. «Sin respeto al Estado de Derecho y sin respeto a la ley no hay democracia, y lo que hay es una vuelta a los peores pasados de la historia de la humanidad», advirtió el presidente, que confía en que tras el 21 de diciembre retorne la normalidad a la política catalana.

Rajoy se centrará ahora en la campaña electoral. Según las previsiones del PP, susceptibles de sufrir modificaciones, acudirá a Cataluña el 8, el 13 y el 17 de diciembre. También la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, incrementará su presencia la próxima semana.