Tensión en La Boquería entre antifascistas y falangistas Los Mossos tuvieron que establecer un cordón de seguridad con furgones para separar a los dos grupos R. C. Sábado, 19 agosto 2017, 00:43

barcelona. Más de 200 antifascistas se encararon ayer por la tarde contra una veintena de falangistas en la puerta del mercado de La Boquería, después de que éstos últimos, procedentes de La Falange y Democracia Nacional, tuvieran la intención de hacer una concentración para protestar ante los atentados ocurridos este jueves con carteles como 'Terroristas no bienvenidos' o 'Stop islamización de Europa'. Sobre las 19:00 horas, los antifascistas se concentraron en las puertas del mercado, cerraron el paso a los falangistas y ofrecieron una contramanifestación, gritando 'Fuera fascistas de nuestros barrios' y 'No, no, nazis no!', según Europa Press.

Los falangistas comenzaron a buscar palos para salir y se enfrentaron con varios miembros antifascitas, hasta el punto de propinar algún puñetazo y producirse empujones. Mientras a pie de calle los dos grupos gritaban y se enviaban todo tipo de gesticulaciones, un grupo de antifascistas accedió a la parte superior de uno de los quioscos de La Rambla y desplegó un cartel en el que se podía leer: 'Ciutat Vella Antifeixista'.

La tensión obligó a los Mossos d'Esquadra, apartados en un primer momento, a penetrar en la contramanifestación con dos furgones y separar a los dos grupos, protegiendo a los falangistas y apartándoles de la multitud. A pesar de las acciones de los policías, los antifascistas siguieron a los miembros de extrema derecha y comenzaron a subir La Rambla, hacia la plaza Cataluña, hasta el Palau de la Virreina. En este punto, la crispación fue en aumento tras varios empujones y los policías establecieron un cordón policial con cuatro furgones para separar a los dos grupos, acción que ha provocado momentos de miedo entre ciudadanos por la confusión.

Una vez recuperada la calma, y con varios de los manifestantes interceptados por los Mossos d'Esquadra, los dos grupos se marcharon y el cordón policial desapareció. Minutos más tarde, reaparecieron de nuevo varios focos de discusión a lo largo de La Rambla, pero sin incidentes.