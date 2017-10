La televisión catalana ataca a la Policía española en un informativo de su canal infantil Dos capturas del programa de TV-3 Infor K. :: r. c. El programa destaca el uso de la «violencia» por parte de la Guardia Civil, a diferencia de los Mossos que «no se enfrentaron a la gente» C. R. BARCELONA. Jueves, 5 octubre 2017, 00:18

Un programa infantil de TV-3 vuelve a poner en el disparadero a la cadena pública catalana, acusada desde hace años por su poca neutralidad y su apoyo a la causa secesionista. En este caso, la polémica es aún mayor al tratarse de un espacio infantil. Ocurrió el lunes pasado en el programa Info K del Canal 33, que está dirigido a los niños. El informativo juvenil abordó la jornada del 1-O. Lo que puede resultar más censurable es cómo presentó la actuación de los diferentes cuerpos policiales, casi estableciendo diferencias entre los buenos (los de aquí) y los malos (los españoles).

La pieza, de tres minutos y medio, no dice que el referéndum no pudiera hacerse por estar suspendido, solo que la Policía española y la catalana tenían las órdenes de llevarse el material, «pero la orden la acataron de manera distinta». «Los Mossos fueron a algunos lugares pero no se enfrentaron a la gente. Algunos dicen que no hicieron bien su trabajo, pero mucha gente les está agradecida», afirmó el noticiario. «En cambio,añadió, la Policía española usó la fuerza para entrar en los centros de votación. En muchos lugares agredió a las personas que intentaban impedir que se entrara y en algunos casos con mucha violencia».

No es la primera que este programa está en el ojo del huracán.En 2013, después de la protesta de la Diada que formó una cadena humana de norte a sur de Cataluña, el espacio entrevistó a varios niños que expresaban su posición favorable a la independencia. Algunos sectores, consideraron un uso ilegítimo de menores para apoyar la causa secesionista.