Mas sugiere de nuevo a Puigdemont que se plantee dar «un paso al lado» Mas anuncia su dimisión como presidente del PDeCAT. :: reuters R. C. Jueves, 11 enero 2018, 00:36

Ya lo dejó caer el martes en su despedida como presidente del PDeCAT, pero Artur Mas volvió a sugerir ayer que Carles Puigdemont debe plantearse la posibilidad de apartarse si no logra la investidura. «Es una decisión personal que debe tomar él», pero recordó que hace dos años en una situación similar él dio «un paso al lado y le propuse de presidente».

Mas sostiene que la escala de valores de un político debe ser primero el país, luego el partido y por último las ambiciones personales. Una jerarquía que, en esa lógica, debería conducir a Puigdemont a pensar en que debe pasar a segundo plano para no prolongar la crisis si no es investido presidente de la Generalitat. Mas considera que Puigdemont es el candidato natural pero admite que si regresa será detenido o encarcelado, y en esas condiciones no se puede gobernar.

El expresident también señaló que el nuevo Ejecutivo puede trabajar en el objetivo independentista, pero dentro de «los marcos legales». Con el 47,5 % de los votos en las elecciones, subrayó, no se pueden tomar decisiones «ultrarrápidas» para consolidar la «nueva república» catalana.