«Me suena raro lo de portavoza y no lo uso»

Sábado, 10 febrero 2018

A Iglesias no le convence el término 'portavoza' que acuñó Irene Montero el pasado martes. «Me suena raro y no lo uso», reconoció. No obstante, el líder de Podemos sí considera positivo el debate que se ha abierto en torno a lo que podría haber pasado como una simple anécdota durante una rueda de prensa. Según valoró Iglesias, «es muy positivo que ejemplos como este sirvan para visibilizar que hay cosas que deben cambiar». Y, entre estas transformaciones que se deben dar, el líder de Podemos incluyó el lenguaje, que, en su opinión, debe adaptarse a los tiempos.