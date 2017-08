Matan a un niño de 8 años y violan a su madre de acogida en Alicante Agentes de la Policía Local han acordonado las inmediaciones de la vivienda ubicada en la calle Quijote de Elda. / Efe Dos hombres encapuchados sorprendieron a las víctimas cuando salían de su casa en el municipio de Elda. La mujer, encinta de cuatro meses, estaba amordazada y atada REDACCIÓN Jueves, 31 agosto 2017, 10:22

Un niño de ocho años ha sido asesinado la noche de este miércoles en su vivienda de Elda (Alicante), mientras que la compañera sentimental del padre de acogida del menor, que está embarazada, ha sido violada y agredida por dos encapuchados, según han informado fuentes de la investigación. Los hechos ocurrieron después de las 21:00 horas en un domicilio ubicado en el centro del municipio, cuando la mujer y el menor abandonaban la vivienda. Se desconoce por el momento el móvil que rodea este brutal suceso.

La investigación se centra en dos hombres encapuchados que podrían haber sorprendido a la mujer y al niño en el rellano del inmueble. Los asaltantes no habrían forzado la puerta del domicilio y el móvil no parece ser el robo, ya que en un principio todo apunta a que no se han llevado nada. La voz de alarma la dio una vecina que encontró la puerta del piso entreabierta y, al acceder al interior, se encontró a la madre amordazada y maniatada, con signos de haber sido golpeada, mientras que el niño ya fallecido yacía en el suelo semidesnudo. Se investiga además si el pequeño, que ha sido asesinado, pudo también haber sido víctima de abusos sexuales.

La mujer, de unos 40 años, fue trasladada al Hospital General Universitario de Elda en estado de shock, al igual que su pareja y padre de acogida del menor fallecido, quien tuvo que ser hospitalizado al padecer una grave crisis nerviosa.

Según han informado fuentes de la investigación, el niño fallecido estaba diagnosticado de autismo y se encontraba pasando unos días de vacaciones con su padre de acogida y la pareja de este, que está embarazada de cuatro meses.

El niño estaba pasando parte de las vacaciones con su padre de acogida, separado de su mujer, que era madre de acogida del pequeño y tenía su custodia.