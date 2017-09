Solo Esquerra rechaza la comisión del PSOE sobre el modelo territorial

MADRID. Los portavoces parlamentarios se encontraron ayer en su vuelta al Congreso con la propuesta que Pedro Sánchez hizo a Mariano Rajoy de abrir una comisión de estudio sobre el modelo territorial. Sólo Esquerra se ha descolgado de una iniciativa que el propio presidente del Gobierno ve con buenos ojos y que el PSOE registrará mañana. «A nosotros que no nos esperen» en una comisión de este tipo, reconoció su portavoz, Joan Tardá.

El diputado republicano señaló que la propuesta del líder socialista llega tarde y que los independentistas prefieren seguir por el «atajo» que han tomado tras tantas intentos del Gobierno por «dinamitar» el proceso secesionista. Desde el PDeCAT, mostraron su disposición a dialogar en el marco de una comisión siempre que sus representantes sigan estando «en las instituciones del Estado», como apuntó su portavoz Carles Campuzano. Su partido, añadió, quiere estar en cualquier espacio político «donde podamos expresar que somos una nación».

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia valoró positivamente la propuesta de diálogo socialista, aunque cuestionó su finalidad porque, en su opinión, la única solución para Cataluña es la democracia». En nombre de En Comú Podem, Josep Vendrell reclamó que la eventual comisión parlamentaria parta de unas «premisas claras» que reconozcan la plurinacionalidad del Estado y el derecho a decidir. «Sino no va a servir de nada», apuntó el diputado catalán.

Gesto positivo

Mientras, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, admitió su «escepticismo» ante la utilidad de la comisión que los socialistas pretenden crear en la Cámara baja, aunque desde Vitoria, el Gobierno vasco, valoró el «gesto positivo» de Sánchez. «Todo lo que permita poner las bases a una revisión del modelo autonómico que pueda permitir un encaje mejor de Cataluña o Euskadi es positivo en principio», aseguró su portavoz, Josu Erkoreka.

Para la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, una comisión de este tipo no sustituye, en ningún caso, la «voz» de los ciudadanos en un referéndum «pactado y con garantías». La diputada morada coincidió con el secretario general, Pablo Iglesias, en mostrar sus dudas sobre que pueda ser realmente útil, si en ella no se integran todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. «No tendría sentido si no está todo el mundo», afirmó Iglesias.