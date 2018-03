El socialista Ramón Jáuregui se despide de la política

Eligió «el sitio adecuado», dijo. Ramón Jáuregui (San Sebastián, 1948) aprovechó la celebración ayer del 25 aniversario de la fusión entre el PSE y Euskadiko Ezkerra, en la que tuvo un papel protagonista, para anunciar su retirada. «Cuando ya termina mi actividad política, no encuentro otro momento mejor para despedirme que éste. Os quiero, gracias», expresó ante la mirada atónita de los presentes en el teatro Arriaga de Bilbao, que respondieron con una gran ovación.

Jáuregui terminó Ingeniería Técnica -que estudió mientras trabajaba en un taller- y Derecho. Considerado uno de los dirigentes con la cabeza mejor amueblada del Partido Socialista, dice adiós tras más de cuarenta años en política. Fue secretario general de UGT de Euskadi, delegado del Gobierno con solo 35 años, parlamentario vasco, consejero de Justicia y vicelehendakari en los gobiernos de coalición entre el PNV y PSE -con José Antonio Ardanza como lehendakari-, diputado en el Congreso y ministro de la Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero.

En las últimas primarias no se decantó por ninguno de los candidatos. Eso sí, públicamente se mostró contrario a la opción de Pedro Sánchez. En la actualidad, es el portavoz del PSOE en el Parlamento europeo.

Jáuregui fue el secretario general del PSE durante una década, etapa en la que aspiró a la Lehendakaritza. Precisamente fue tras la convergencia con Euskadiko Ezkerra cuando más cerca vio su sueño de convertirse en el presidente vasco. No fue posible. Lo vio cumplido uno de sus posteriores sucesores al frente del partido, Patxi López.

La noticia de su retirada de la política no figuraba en el guión de ayer. «Estoy delante de las personas que me han acompañado durante años, con las que he trabajado intensamente. Creo que era el sitio idóneo para decirlo y también la hora de dejar paso a savia nueva», reconocía ante este periódico.