Siguiente cita: convención del PP Jueves, 5 abril 2018, 00:32

Tras haber comparecido en la Asamblea, la siguiente cita de calado de la presidenta de la Comunidad de Madrid será la convención nacional del PP. El partido se reúne viernes, sábado y domingo en Sevilla para relanzar su siglas y activar la maquinaria preelectoral a un año de los comicios autonómicos y locales de 2019. De momento, todo apunta a que en esas elecciones Cristina Cifuentes repetirá como candidata a la presidencia regional, aunque ayer aseguraba no tener «expectativas de nada» en política. Su nombre, en todo caso, es habitual en las quinielas de sucesión de Mariano Rajoy junto al del jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez-Feijóo. Ambos intervendrán estos días en el cónclave de los populares, aunque no en la misma sesión. El turno de Cifuentes llegará el sábado por la tarde. Así figura en el programa definitivo después de que ayer la presidenta no apareciera en el borrador por un «error» subsanado de inmediato.