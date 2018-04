«Esa sensación de odio por ser guardias civiles no la había sentido nunca» Más de 2.500 personas se concentraron ayer en Pamplona en apoyo de los guardias civiles de Alsasua y sus parejas. :: Villar López / efe Las víctimas de las agresiones en Alsasua detallan el papel de los acusados y el vacío social y el rencor de algunos de sus vecinos MATEO BALÍN Miércoles, 18 abril 2018, 00:44

madrid. Las cuatro víctimas de las agresiones en el bar Koxka de Alsasua (Navarra) la madrugada del 15 de octubre de 2016 relataron ayer al tribunal de la Audiencia Nacional el ataque sufrido con todo lujo de detalles. Durante más de seis horas, los dos agentes y sus parejas hicieron un descripción lineal de la violencia sufrida «sin ningún motivo previo, solo por ser guardias civiles». Ratificaron la presencia de los ocho procesados en los hechos, narraron las consecuencias personales que han tenido que vivir, tanto físicas como emocionales, e hicieron un resumen gráfico del «sentimiento de rencor» que ha imperado contra ellos en este pueblo de 7.500 habitantes, a 50 kilómetros de Pamplona, tras aquel grave suceso.

«No lo olvidaré. Rajaron las ruedas del coche familiar, pusieron pancartas e hicieron una pintada en el bar de los jubilados de Alsasua, regentado por mis padres. Rezaba: 'El pueblo no perdona'», explicó ayer al tribunal María José, novia del teniente Óscar, vecina de Alsasua desde los tres años y compañera de instituto de varios de los acusados.

Su testimonio fue impactante para su corta edad, apenas 21 años. El lunes se sometió a una prueba pericial contradictoria de cuatro horas antes de comparecer ayer. Aún bajo tratamiento psicológico, explicó que el examen «fue muy duro». «Me preguntaron por las agresiones, mi estado mental, mi situación personal o mi ideología... Y les dije que era de izquierdas. No lo voy a ocultar por ser novia de un guardia civil».

LOS TESTIMONIOS Óscar (27 años) Teniente de la Guardia Civil «Sin motivo previo recibimos puñetazos de todas partes. Nos hicieron un pasillo de salida del bar y nos siguieron golpeando. Fue un calvario eterno y temí por mi vida. Nadie nos ayudó» Álvaro (35 años) Sargento del puesto de Alsasua «Ohian nos golpeaba como si supiera artes marciales. Después me dijeron que al gimnasio al que iba 'se enseñaba a pegar guardias civiles'. Las agresiones fueron un poco premeditadas» María José N. C. (21 años) Pareja del teniente «Perdí mi vida, mi hogar... No he vuelto a salir por Alsasua ni para pasear a mi perra. Mis amigos se alejaron por miedo. Como no veía una salida llegué a pensar en quitarme de en medio» Pilar P. O. de G. Pareja del sargento «He sido insultada en la calle y me siento sometida constantemente a un juicio de valor de la gente, como si tuviera que pedir perdón y dar explicaciones por ser víctima»

Con una entereza llamativa, aseguró que desde la madrugada del 15 de octubre de 2016 no ha levantado cabeza. «Perdí mi vida, mi hogar... lo perdí todo. No he vuelto a salir sola por Alsasua ni para pasear a mi perra. Mis amigos me aislaron totalmente, se alejaron por miedo. A parte de las lesiones físicas necesité ayuda psicológica. Como no veía una salida llegué incluso a pensar en quitarme de en medio», admitió.

La otra mujer agredida, Pilar, novia del sargento, admitió que aún hoy siguen siendo víctimas en Alsasua. «No salgo de casa. Parece que vivimos constantemente pidiendo perdón y dando explicaciones cuando fuimos nosotros los agredidos».

Álvaro, pareja de Pilar y comandante del puesto del pueblo -ellos se han quedado mientras que María José y Óscar han cambiado de destino-, revivió las agresiones y sentenció que «esa sensación de odio y rencor que tenían contra nosotros por ser guardias civiles no la había sentido nunca».

«Les vamos a reventar»

María José, que comenzó a salir con el teniente Óscar, de 27 años, meses antes de la agresión en el Koxka, declaró que cuando empezó la relación ya sabía «que iba a tener represalias». «En una fiesta de barrio me llegaron a preguntar si estaba saliendo con un 'madero' y lo negué por miedo», reveló. Aquella trágica madrugada, añadió, «intercambié unas palabras en el bar con Ohian Arnanz (procesado), que estaba muy violento. Les dije que si les querían pegar a ellos me tenían que pegar a mí primero, y ellos (Ohian y el también acusado Jokin Unamuno) me respondieron que les iban a reventar».

Relató que también tuvo unas palabras con el procesado Jon Ander Cob. «Me dijo que no teníamos derechos a estar allí y luego empezaron los empujones, agarrones, patadas, puñetazos en la espalda... Recuerdo el odio y la saña con la que le daban a Óscar. Él sangraba y la gente le seguía pegando. Tenía el tobillo roto, el pie dado la vuelta prácticamente. Nadie llamó a la Policía ni a una ambulancia. Es más, aplaudían», subrayó.

María José señaló sin ningún género de dudas a Jokin Unamuno, en prisión preventiva en la actualidad, como la persona que «empezó la agresión y por el que estamos hoy aquí». Y aseguró que había acusado a las personas que estaba «100% segura que nos pegaron. Si estaba convencida al 90% no los he señalado, aunque intuyo que nos golpearon».

Su pareja, el teniente Óscar, de 27 años, contó cómo Jokin entró en el bar y se dirigió directamente al sargento Álvaro sin mediar palabra. «Le dijo que su abuelo también era guardia civil y entonces recibimos los primeros puñetazos. A María José le increpó una chica (menor). Nos hicieron un pasillo de salida y siguieron golpeándonos. Empecé a estar aturdido, perdí el equilibrio y me desplomé ya en la calle. Estaba en el suelo, tirado, y María José se puso encima para protegerme antes de que llegara la Policía Foral», aseguró el guardia civil, que estuvo ocho meses de baja tras reconstruirle los cirujanos el tobillo con ocho clavos y una placa.

Hoy declaran los primeros testigos en el juicio: el dueño del bar Koxka, las camareras y los policías forales que intervinieron aquel día.