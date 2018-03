Los senadores suspenden la visita al Valle de los Caídos para disuadir al prior

Madrid. Los senadores de la Comisión de Justicia que tenían previsto visitar el Valle de los Caídos el día 26 para reunirse con el prior de la abadía suspenden la cita. Una vez el religioso Santiago Cantera ha accedido a facilitar las exhumaciones de los cuerpos enterrados en Cuelgamuros, tal y como dictaron los tribunales, entienden que ya no es necesario su desplazamiento. Así lo anunciaron ayer tanto la senadora del PP Esther Muñoz, como el senador del PNV José María Cazalis.

Muñoz, que ha ejercido como «mediadora» en este asunto, aseguró que ha encontrado al prior «muy positivo» y dispuesto a recibir a los familiares de las víctimas del franquismo para explicarles su postura tras decidir finalmente que se aborden los estudios preliminares para los desenterramientos. «Vamos a ver en qué queda», dijo en unas declaraciones en el Senado.

La visita de los senadores el mausoleo se fraguó después de que el prior se negase a comparecer en la Cámara alta, a la que había sido llamado, para hablar sobre su negativa a cumplir la sentencia. El viernes, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, admitió en un desayuno junto al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que el competente para afear a o no a Santiago Cantera que no acudiera a la sede parlamentaria era el cardenal Osoro, responsable de la diócesis de Madrid, pero dejó clara su posición sobre la orden judicial. «El responsable es Patrimonio. Si la autoridad se lo dice al prior del Valle de los Caídos, el prior no se puede negar a recibir ni a sacar los restos», avisó.