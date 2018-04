Los secesionistas se aferran a las palabras de Montoro para negar el fraude con fondos públicos C. REINO BARCELONA. Viernes, 20 abril 2018, 00:18

El independentismo hizo ayer suyas las palabras del ministro de Hacienda de que no hubo uso de fondos públicos para el referéndum del 1-O y confió en que estas declaraciones contribuyan a evitar que Carles Puigdemont sea extraditado por malversación.

Por ello, el PDeCAT instó al juez del Supremo, Pablo Llarena, a que envíe a la justicia de Alemania la documentación que le entregue Cristóbal Montoro. «Seguro que no se hizo ningún pago del que no tuviera conocimiento Montoro», sostuvo el diputado Ferran Bel.

El secesionismo se ha venido arriba. Primero con la negativa de la justicia germana de extraditar por rebelión al expresidente catalán y ahora con las discrepancias entre el Gobierno y el Supremo. La única cifra que se puede acreditar del 1-O es que hubo «dos millones de votantes» y no dos millones de euros malversados, afirmó el diputado de Esquerra Ernest Maragall.

Para el republicano, las contradicciones entre Llarena y Montoro son un ejemplo de que el Estado actúa como un «escorpión» porque «se acaba matando así mismo cuando no puede con lo que se enfrenta». «Está cegado por la rabia y la frustración de no haber podido evitar el 1-O», afirmó. Y, concluyó, «si no hay delitos de rebelión y malversación, todos los presos deberían salir ya a la calle».