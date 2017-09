Sánchez respalda a sus alcaldes en Cataluña: «Resistid a los insultos y coacciones» El líder del PSC, Miquel Iceta, llama a boicotear el 1 de octubre y exige a Colau definición ante la consulta CRISTIAN REINO GAVÀ. Lunes, 18 septiembre 2017, 00:14

A dos semanas del 1 de octubre, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, hizo ayer una defensa cerrada de los alcaldes socialistas que se han negado a colaborar con la organización del referéndum sobre la independencia, lo que les está causando problemas en sus localidades en forma de amenazas, insultos y coacciones. Ante buena parte de ellos, como es el caso de Nuria Marín (L'Hospitalet), Ángel Ros (Lleida), Antonio Balmón (Cornellá) o Raquel Sánchez (Gavà), el líder socialista reconoció su «orgullo».

«Sois lo mejor del partido. Resistid en defensa de la legalidad a los insultos y coacciones», aseguró durante su intervención en la Fiesta de la Rosa, que los socialistas catalanes celebran todos los años en Gavà (Barcelona). «Soportan una campaña de presión y acoso en Cataluña por parte de quienes no conocen la historia del socialismo, que nació para no agachar nunca la cabeza», remató. Sánchez cargó contra los independentistas, a los que acusó de «arrastrar» a la sociedad catalana a un «salto al vacío», justo el día después de que Carles Puigdemont exhibiera un importante apoyo municipal, el de los más de 700 alcaldes que han sido citados por la Fiscalía por comprometerse a ceder locales.

A pesar de las posiciones enfrentadas de unos y otros, el secretario general del PSOE cree que aún «hay una salida para antes y después del 1 de octubre, sin necesidad de romper nada». Eso sí, esa pequeña vía alternativa exige, a su entender, «diálogo, reforma de la Constitución y más autogobierno» para Cataluña. Por ello, instó al presidente del Gobierno a que «dé el paso» para buscar una solución. En ese camino, dijo, tendrá el «apoyo leal y sincero del PSOE». También en la defensa de la legalidad y en la estrategia contra el referéndum, aunque culpó a Mariano Rajoy de la situación actual. «Hará lo que tenga que hacer, porque no ha hecho lo que debía: hablar y encontrar una solución», reprochó.

En el mismo acto, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, instó a los suyos a no participar en el 1-O. «Es ilegal y no participaremos porque somos demócratas, no queremos un simulacro», aseguró. «No hay que ir, con nosotros no. Así no», proclamó. Sánchez e Iceta emplazaron, además, al Gobierno y los secesionistas a poner el «contador a cero» para iniciar el diálogo. Y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el líder del PSC le criticó su acuerdo con Puigdemont y que no desvele el sentido de su voto. Es hora, remarcó, de «empezar a pedir cuentas a todos aquellos que apoyan un proyecto que fractura».