Sánchez ya conoce a Trump, pero le dice «no» a gastar el 2% en Defensa 00:55 Pedro Sánchez y Donald Trump, en la cumbre de la OTAN. / Emmanuel Dunand (Afp) | Vídeo: Atlas El presidente del Gobierno se ha reunido con las primeras ministras de Reino Unido y Noruega ADOLFO LORENTE Corresponsal en Bruselas Miércoles, 11 julio 2018, 15:51

Pedro Sánchez sigue de debut en debut. Ayer tocaba Bruselas. No la UE, sino otra Bruselas, la de la OTAN. El presidente del Gobierno español se ha estrenado hoy en la que quizá sea la cumbre bianual de la Alianza Atlántica más convulsa en muchísimo tiempo con un Donald Trump que llegó con el colmillo afilado. Sánchez por fin le conoció y le dijo «no» a su exigencia de gastar el 2% del PIB en defensa. Un no con matices, pero no al fin y al cabo.

«Somos empáticos con las demandas de la Administración americana, Comprendo que, primero con Obama y ahora con Trump, se exija un mayor esfuerzo en el presupuesto de defensa, pero hay que ser justos, hay que ser conscientes de que lo estamos aumentando», recalcó antes de matizar que «hay que incorporar otros elementos». «En primer lugar, las capacidades, en las que España está muy por encima de la media, y también las contribuciones, donde estamos también de largo muy por encima de la media de los aliados», enfatizó.

Fue un no, pero sí. Tendió la mano, juro lealtad eterna, pero es muy probable que esto no sirva para convencer al inquilino de la Casa Blanca, con quien se saludó antes del inicio de la primera reunión de trabajo. Fue algo cordial, protocolario. «Somos empáticos con estas demandas pero, insisto, hay que ser justos y es evidente que España es un país fiable, comprometido con el vínculo transatlántico y muy activo en misiones internacionales, ya sea en el Báltico, Turquía o Irak», subrayó Sánchez.

Por ello, insistió en la necesidad de elaborar «un análisis mucho más completo del grado de compromiso de cada uno de los aliados dentro de la OTAN». «Y desde luego –apostilló– el de España es un grado importante y comprometido con lo que debe ser la defensa y la seguridad colectiva del conjunto de los países».

Sánchez explicó que asiste a esta cumbre con ánimo «constructivo» y dijo ser consciente de los desafíos de seguridad que tienen por delante tanto EE UU como la UE, entre los que citó el terrorismo yihadista. «Nosotros no somos ajenos a ellos», recalcó tras recordar que España ha sido víctima de este fenómeno.

El presidente hizo esta breve declaración a su llegada a la cumbre sin aceptar preguntas. Mañana, eso sí, se espera que ofrezca una rueda de prensa al finalizar la cita. Quién se expresó de forma categórica fue la ministra de Defensa, también presente en Bruselas junto al titular de Exteriores, Josep Borrell. «La posición de España es muy clara. Nosotros no podemos llegar al 2% ni ahora ni a medio plazo», zanjó Margarita Robles.

Mantuvo bilaterales con la primera ministra británica, Theresa May, y la noruega, Erna Solberg. A la primera, le preguntó por su futura propuesta sobre Gibraltar pero no encontró respuesta, según fuentes de La Moncloa. Y a la segunda le recordó que está muy pendiente del futuro de 12.000 pescadores españoles que en su día trabajaron en Noruega pero que no tienen pensión porque no cotizaron por ello. El asunto está judicializado.