Sánchez pide a Torrent que proponga un candidato «posible»

Madrid. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se mostró ayer muy crítico con la decisión de Roger Torrent de mantener la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura pese a posponer el pleno convocado para su designación. El líder de los socialistas se alejó del discurso del PSC, satisfecho tras la suspensión de la sesión parlamentaria, y acusó al presidente del Parlament de anteponer «los intereses de un catalán prófugo» al del conjunto de la ciudadanía.

«Desgraciadamente, lo que estamos viendo -dijo durante una comparecencia en el Congreso- es al independentismo renunciando a gobernar Cataluña». Sánchez defendió que ha llegado el momento de exigir a Junts per Catalunya y Esquerra Republicana que se «emancipen» de Puigdemont, pasen página de una «etapa negra» y abandonen «la deriva de solamente pensar en el 47% de la población catalana» para pasar a gobernar para todos.

Así, instó a Torrent a proponer a un candidato «posible». «El señor Puigdemont -alegó- no lo es. Un candidato viable es alguien que no sea inconstitucional para una legislatura que tiene que ser constitucional en Cataluña». Los socialistas no niegan que el próximo presidente de la Generalitat deba ser independentista, pero defienden que lo que no puede pretender es incumplir la ley.