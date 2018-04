Sánchez pide a Rivera que no bloquee a Gabilondo

El PSOE no tira la toalla. Pedro Sánchez pidió ayer al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no bloquee la investidura de Ángel Gabilondo como presidente de la Comunidad de Madrid.

El secretario general del PSOE, que defendió la «limpieza» de Gabilondo, reclamó a Rivera «coherencia» cuando afirma que el PP es un «partido podrido». «No puede haber una manzana limpia y libre de sospecha» en los populares, apuntó Sánchez, antes de interpelar directamente al líder de Ciudadanos para que decida si, como asegura, lo que quiere es «que la dignidad y la ejemplaridad» presidan el Gobierno autonómico.

El líder socialista afirmó que Madrid no se puede permitir el lujo de un «presidente interino» porque hay problemas urgentes. «Nosotros al señor Rivera no le pedimos que nos vote, simplemente que no bloquee el abrir un nuevo tiempo en la Comunidad de Madrid», apostilló.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, respondió ayer que «no hay ningún escenario abierto a una posible investidura de Gabilondo».