Sánchez y García-Page chocan por la consulta a las bases Lunes, 17 julio 2017, 23:58

El primer tira y afloja entre Pedro Sánchez y un líder territorial no se ha producido por un congreso regional ni por discrepancias sobre alianzas de Gobierno. La ejecutiva del PSOE exigió ayer por escrito al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que consulte a las bases su pacto de gobernabilidad con Podemos si no a través de un referéndum al menos con una votación en asambleas locales, de acuerdo con el espíritu de los nuevos estatutos del partido. Page replicó que lo suyo no es un pacto de Gobierno sino presupuestario y reta a elevar el asunto a un Comité Federal.